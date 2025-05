Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Είχα μια “καλή συνομιλία” με τον Ντόναλντ Τραμπ – Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Ζελένσκι»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις «ακούραστες προσπάθειές του να φέρει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία», επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργά εμπλεκόμενες».

Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Good call with President @realDonaldTrump together with President @EmmanuelMacron, Prime Minister @GiorgiaMeloni and President @alexstubb, Chancellor @_FriedrichMerz and President @ZelenskyyUa to get debriefed from his call with President Putin.

I want to thank President Trump…

