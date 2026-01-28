Ουκρανία: Ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Σύνοψη από το

  • Η ζωή θα είναι δύσκολη για τους Ουκρανούς τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έντασης των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.
  • Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός», καθώς οι επιθέσεις έχουν αφήσει εκατομμύρια κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, ιδίως σε πόλεις όπως το Κίεβο.
  • Ο επικεφαλής της DTEK προειδοποίησε ότι η χώρα είναι κοντά σε «ανθρωπιστική καταστροφή», με το ενεργειακό σύστημα να καλύπτει μόλις το 60% των αναγκών αυτόν τον χειμώνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
(AP Photo/Kateryna Klochko)

Η ζωή θα είναι δύσκολη για τους Ουκρανούς τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έντασης των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν ήδη εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, δήλωσε σήμερα, ο επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα.

Παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν οδηγήσει – για πρώτη φορά – σε τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιδρομές της μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου που εκτείνεται σε όλη την ανατολική και νότια Ουκρανία.

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

«Τα κακά νέα είναι ότι όντως θα υπάρξει παγετός και θα είναι δύσκολα», δήλωσε ο Άντριι Γκέρους, επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Τα καλά νέα είναι ότι πρέπει να αντέξουμε για τρεις εβδομάδες, και μετά θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας πως η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί στη συνέχεια καθώς θα μεγαλώνει και η περίοδος ηλιοφάνειας.

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός»

Από την αρχή του έτους, οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο άφησαν περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση. Ύστερα από εβδομάδες επισκευών, 700 πολυκατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και αλλού, ιδίως στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία – όπου βρίσκονται μεγαλουπόλεις όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και το Σούμι – που στοχοποιούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας και διακοπές ρεύματος για τους καταναλωτές

(AP Photo/Yevhen Titov)

Οι επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύστημα μεταφοράς ενέργειας και στον τομέα του φυσικού αερίου αποτελούν εδώ και καιρό βασικά στοιχεία της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της DTEK, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία είναι κοντά σε μια «ανθρωπιστική καταστροφή», λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί τα ενεργειακά της συστήματα εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικές υποδομές επεξεργασίας πετρελαίου για να περιορίσει τα κρατικά έσοδα από τις πωλήσεις του που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του πολέμου.

Η ένωση παραγωγών ηλιακής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέρυσι τέθηκαν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος περίπου 1,5 γιγαβάτ (gigawatts) και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ουκρανία ξεπέρασε τα 8,5 γιγαβάτ, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων.

Ο όγκος είναι υψηλότερος από την εγκατεστημένη ισχύ και των τριών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που ελέγχονται από την Ουκρανία, η οποία ανέρχεται σε 7,7 γιγαβάτ – και βοήθησε τη χώρα να ανταπεξέλθει κατά τη διάρκεια των επισκευών σε αυτούς τους σταθμούς το περασμένο καλοκαίρι – αλλά η παραγωγή εξαρτάται από τον καιρό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το κατεστραμμένο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας είναι σε θέση να καλύψει μόλις το 60% των αναγκών της χώρας, φέτος τον χειμώνα: δυνατότητα 11 GW έναντι των απαιτούμενων 18 GW.

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση, αυξάνοντας σημαντικά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες της ΕΕ, επιβάλλοντας παράλληλα προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
22:54 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: Η μυστική περιουσία του Αμπράμοβιτς που «πυροδότησε» την έρευνα στην Deutsche Bank – Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια από την πώληση της Τσέλσι;

Η έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη την Τετάρτη, λόγω υποτιθέμενων παραλείψ...
21:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πορτογαλία: Τουλάχιστον 4 νεκροί εξαιτίας της καταιγίδας «Kristin»

Η καταιγίδα «Kristin» προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στην Πορτογαλία, τη ν...
21:15 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη 

Tουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) στις ΗΠΑ, που εμπλέ...
20:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι άλλοι δύο θα μεταφερθούν αύριο στην Ελλάδα

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι