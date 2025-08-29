Ουκρανία: Τους 23 έφτασαν οι νεκροί από την μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Σε 23 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης στο Κίεβο, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκάτσνεκο.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τέσσερα παιδιά, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες.

Η επίθεση της Πέμπτης ήταν η πρώτη μεγάλη ρωσική μαζική επίθεση με drones και πυραύλους που χτυπά το Κίεβο από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα νωρίτερα αυτό το μήνα για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και περισσότερους από 30 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ. Πολλοί από τους νεκρούς βρίσκονταν σε πενταώροφο κτήριο κατοικιών στη νοτιοανατολική περιοχή Νταρνίτσκι.

Ένας πύραυλος έπληξε το κτήριο διαμερισμάτων περίπου στις 03:00, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Οι Αρχές ανέφεραν ότι τρεις από τους νεκρούς ήταν παιδιά ηλικίας δύο, 14 και 17 ετών. Αρκετοί άλλοι νεκροί ήταν ηλικιωμένοι.

Κάλεσαν τους Ρώσους πρέσβεις Ε.Ε. και Βρετανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσαν τους Ρώσους πρέσβεις τους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. στην πόλη.

Το περιστατικό αυτό είναι το πρώτο στο οποίο περιουσία της βρετανικής κυβέρνησης έχει δεχθεί πλήγμα από τότε που εξκίνησε η ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία ζήτησε την Πέμπτη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει τον βομβαρδισμό.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την αεροπορική επίθεση της Πέμπτης, η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Τουλάχιστον 33 τοποθεσίες και στις 10 συνοικίες της πόλης χτυπήθηκαν άμεσα ή υπέστησαν ζημιές ανέφερε ο Τκατσένκο. Χιλιάδες παράθυρα έσπασαν και σχεδόν 100 κτήρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων και ένα εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι δύο επιθέσεις έπληξαν σε διάστημα 20 δευτερολέπτων το κτήριο της αποστολής της Ε.Ε. στην Ουκρανία στο Κίεβο, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων και συμπλήρωσε ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ακόμα ότι η Ε.Ε. προετοιμάζει ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί επτά κράτη μέλη της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία τις επόμενες ημέρες.

Η Κομισόν ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στη Λετονία και τη Φινλανδία την Παρασκευή, πριν μεταβεί στην Εσθονία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

«Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο. Σε απάντηση, καλούμε τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες», ανέφερε η Κάγια Κάλλας, η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ανάρτηση στο X.

Following last night’s attack on Kyiv, our office has been severely damaged and is closed to visitors until further notice. Sadly, one of our guards was injured and is now in hospital. While responses may be delayed, our work with 🇺🇦 partners in education and culture continues. pic.twitter.com/Zth8Uo0byw — British Council (@uaBritish) August 28, 2025

Το Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο προωθεί τις πολιτιστικές σχέσεις και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ανέφερε επίσης ότι το γραφείο του στο Κίεβο είχε «υποστεί σοβαρές ζημιές» από την επίθεση και ήταν κλειστό για τους επισκέπτες μέχρι νεωτέρας.

Ο οργανισμός δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει το κτίριο με τα παράθυρα και την είσοδό του σπασμένα και περιτριγυρισμένα από γυαλιά και συντρίμμια. Ένας φρουρός τραυματίστηκε και είναι «συγκλονισμένος αλλά σταθερός», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του συμβουλίου Σκοτ ΜακΝτόναλντ στο X.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «σαμποτάρει» τις ελπίδες για ειρήνη μετά τις «άσκοπες» επιθέσεις. Ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν ήταν ευχαριστημένος ο Τραμπ»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την είδηση, αλλά δεν ήταν και έκπληκτος», δεδομένου ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολύ καιρό.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις ήταν θανατηφόρες και ότι οι ουκρανικές επιθέσεις τον Αύγουστο προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

«Ίσως και οι δύο πλευρές αυτού του πολέμου να μην είναι έτοιμες να τον τερματίσουν οι ίδιες», είπε. «Ο πρόεδρος θέλει να τελειώσει, αλλά οι ηγέτες αυτών των δύο χωρών πρέπει να τελειώσει και θέλουν να τελειώσει», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση, η δεύτερη μεγαλύτερη από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν η απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Μόσχα επέλεξε «τα βαλλιστικά αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος επανέλαβε την ανάγκη για «νέες, σκληρές κυρώσεις» κατά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε μια τουρκική επιχείρηση και στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ρωσία «έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο» και ότι το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της Ε.Ε. δέχτηκε πυρά αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης θρασύτητας του Κρεμλίνου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ σχολίασε στο X: «Οι στόχοι; Όχι στρατιώτες και όπλα, αλλά κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο ανατίναξαν τρένα με πολίτες, τα γραφεία της Ε.Ε. και της βρετανικής αποστολής και αθώους πολίτες».

Η Ρωσία ανέφερε ότι η επίθεσή της είχε χτυπήσει στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις και ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί σε ρωσικούς στόχους. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο εθνικός διαχειριστής δικτύου της Ουκρανίας Ukrenergo ανέφερε ότι χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.