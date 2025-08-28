Ουκρανία: Στους 18 οι νεκροί από την ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους – «Ενδιαφερόμαστε για την ειρήνη» λέει το Κρεμλίνο, η αντίδραση της ΕΕ

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο από την ομαδική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύκτας, στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει «να σκοτώνει» από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, την ώρα που η Ρωσία επιμένει ότι ενδιαφέρεται για την ειρήνη και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, ζητώντας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο». Είπε επίσης ότι η επίθεση είναι η απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει “την αντίδραση” όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην πόλη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο κάλεσαν τους Ρώσους απεσταλμένους για να διαμαρτυρηθούν. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα σε κανένα από τα δύο σημεία.

Last night ruzzia launched a massive air attack with cruise missiles, Kinzhal hypersonics & Shahed drones. In Kyiv: a missile destroyed an apartment entrance, 20+ sites hit across 7 districts, a mall damaged, cars burning. Rescue ops still ongoing. pic.twitter.com/w9j8QfUfWG — 🇺🇦 Krꑭvorizhets 🖤❤️ (@kpuvorizhets) August 28, 2025

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε όλη τη χώρα, ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 13 τοποθεσίες. Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου Ukrenergo ανέφερε ότι επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Οι άλλες επιθέσεις

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 563 από τα σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 26 από τους 31 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία σε όλη τη χώρα.

Μία επίθεση προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομικό κόμβο στην περιοχή Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι άλλη επίθεση, σε κρίσιμες υποδομές, άφησε 60.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η δύναμη μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας δήλωσε, αντιστοίχως, ότι έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου Αφίπσκι και Κουϊμπίσεφσκι. Η Ρωσία πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο ταχύπλοο για να χτυπήσουν και να βυθίσουν ένα ουκρανικό σκάφος αναγνώρισης την Πέμπτη στις εκβολές του ποταμού Δούναβη.

Ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ, εκπρόσωπος του ναυτικού της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Δεν σχολίασε την τοποθεσία της επίθεσης.

Τα λιμάνια του Δούναβη είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Ουκρανία, λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μέσω των οποίων εισάγονται καύσιμα και άλλα κρίσιμα φορτία στη χώρα.

Η δήλωση του Κρεμλίνου

Η Ρωσία δήλωσε ότι η επίθεσή της έπληξε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις και ότι η Ουκρανία είχε επίσης επιτεθεί σε ρωσικούς στόχους. Παρά τις φονικές επιθέσεις, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της τελευταίας επίθεσης και της δηλωμένης επιθυμίας της Μόσχας να σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να επιτίθενται η μία στην άλλη.

“Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Μπορείτε να δείτε ότι τα χτυπήματα κατά των ρωσικών υποδομών, συχνά κατά των ρωσικών, πολιτικών υποδομών, από το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζονται επίσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν επίσης τα καθήκοντά τους”, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Είπε ότι η Ρωσία πλήττει με επιτυχία στρατιωτικές και στρατιωτικές υποδομές που σχετίζονται με τον στρατό. “Ταυτόχρονα, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας με πολιτικά και διπλωματικά μέσα”, ισχυρίστηκε.

Ο Πεσκόφ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν στοχεύει σκόπιμα αμάχους και κατευθύνει τις επιθέσεις της μόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Η ανταλλαγή πυρών

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι στοχοθέτησε στρατιωτικο-βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις σε μια μεγάλη, όπως την αποκάλεσε, ολονύκτια “ομαδική επίθεση”, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι “Kinzhal”, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι υψηλής ακρίβειας που εκτοξεύονται από αέρος.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξει δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας κυλιόμενης εκστρατείας του Κιέβου για να πλήξει τον πιο σημαντικό τομέα της οικονομίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ένα από τα διυλιστήρια είχε πληγεί και ότι μια πυρκαγιά εκεί είχε σβήσει.

Η αντίδραση της Ε.Ε.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα “Χ”, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

“Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ομαδική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων” τόνισε.

Η Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν καταδίκασε νωρίτερα με άλλη ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ την ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.