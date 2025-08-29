Conference League: Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ – Όλα τα αποτελέσματα

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 επί της Άντερλεχτ ξεχωρίζει στα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των play off του Conference League.

Με τη νίκη αυτή, η Ένωση πήρε το εισιτήριο για την League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Ρίγα FC (Λετονία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0 (0-2)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-0 (0-1)

Νόα (Αρμενία)-Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) 3-2 (4-1)

Ομόνοια (Κύπρος)-Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 5-4 πέν. (κ.αγ. & παρ. 1-0) (1-2)

RFS (Λετονία)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 2-2 (0-1)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λοζάνη (Ελβετία) 0-1 (1-1)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Γκιορ (Ουγγαρία) 2-0 (1-2)

Κλουζ (Ρουμανία)-Χάκεν (Σουηδία) 1-0 (2-7)

Κραϊόβα (Ρουμανία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 3-1 (2-1)

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1 (1-2)

Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ρακόβ (Πολωνία) 1-2 (0-1)

Αλκμααρ (Ολλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 4-1 (2-0)

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2 (0-1)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Νέμαν (Λευκορωσία) 4-0 (1-0)

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Πολισία (Ουκρανία) 3-2 (3-0)

Μπρόντμπι (Δανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 2-3 (0-0)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 2-0 (1-1)

Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-2 (1-3)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1 (0-3)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-3 (1-2)

Μάιντς (Γερμανία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 4-1 (1-2)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) 0-0 (2-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 3-3 παρ. (2-3κ.αγ.) (2-1)

Σερβέτ (Ελβετία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2 παρ. (1-2κ.αγ.) (1-1)