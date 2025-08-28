Φθιώτιδα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Θανάσης Κ., 16 ετών, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 28/8, από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας. Ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.