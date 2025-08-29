Άριελ Κωνσταντινίδη: Θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της – «Είσαι άγγελος»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη βιώνει ξανά τη χαρά της μητρότητας, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την νεογέννητη κόρη της

Η ηθοποιός, που είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιλογή της να αποκτήσει μόνη της το μωρό, μοιράστηκε στο Instagram νέες εικόνες από την καθημερινότητά με την κόρη της από τη στιγμή του θηλασμού.

«Όταν μια γυναίκα εμπνέεται και δημιουργεί για ΟΛΕΣ εμάς που θηλάζουμε. Ευχαριστούμε Μαρία. Ενωμένες, δημιουργικές, αλληλέγγυες. Είσαι άγγελος», έγραψε η Άριελ Κωνσταντινίδη στη λεζάντα, μοιράζοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης.

