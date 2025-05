Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (25/5) ότι τουλάχιστον δέκα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, εκτιμώντας πως θα ακολουθήσουν περισσότερα.

«Υπάρχουν πάνω από δέκα εχθρικά drones στον εναέριο χώρο γύρω από την πρωτεύουσα. Έρχονται περισσότερα», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου. «Μας περιμένει δύσκολη νύχτα. Υπάρχει η απειλή μεγάλου αριθμού εχθρικών drones και πυραύλων από στρατηγικά (βομβαρδιστικά) αεροσκάφη», συμπλήρωσε.

Σε νεότερη ενημέρωση, ο Τκατσένκο ανέφερε πως συντρίμμια έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία στο προάστιο Χολοσιίβσκι, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και πυρκαγιά στο κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Το κτήριο έχει εν μέρει καταστραφεί και υπάρχει πυρκαγιά. Ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε ο Τκατσένκο.

Drone debris has been reported in Kyiv, Odesa, and Mykolaiv. Kharkiv is also under attack.

The night has just begun sad images already emerging. A long night ahead for Ukraine. pic.twitter.com/bMRLMnTfiJ

— GeoInsider (@InsiderGeo) May 24, 2025