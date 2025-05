Ουκρανία: Επίθεση σε πλοίο με εμπορευματοκιβώτια στην Οδησσό – Περιείχε στρατιωτικό υλικό, λέει η Μόσχα

Ένας βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με στρατιωτικό φορτίο, στο λιμάνι της Οδησσού, στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το πλοίο, το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στην Οδησσό, επλήγη το απόγευμα της Παρασκευής. Πάντα με βάση την συγκεκριμένη ανακοίνωση, το πλοίο φέρεται να περιείχε περίπου 100 κοντέινερ με μη επανδρωμένα σκάφη και πυρομαχικά.

❗️🇷🇺The Russian Ministry of Defense reported that on May 23, Russian troops carried out an Iskander attack on a container ship transporting military cargo to the port of Odessa and a container warehouse in this port.

The ship was carrying about 100 containers with cargo,… pic.twitter.com/7yJwpt6vBt

— Peacemaker (@peacemaket71) May 24, 2025