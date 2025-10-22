Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση

Ρωσική αεροπορική επίθεση εξαπολύθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές μονάδες κινητοποιήθηκαν για να την αναχαιτίσουν.

«Μείνετε στα καταφύγια!», προειδοποίησε ο Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, καθώς οι σειρήνες ήχησαν ξανά στην πόλη.

Ανταποκριτές του πρακτορείου Reuters ανέφεραν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, πιθανότατα από τη λειτουργία των αντιαεροπορικών συστημάτων της Ουκρανίας.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή υλικές ζημιές.

