Ουκρανία: Στους 32 οι νεκροί, πάνω από 80 τραυματίες από την επίθεση στο Σούμι – Οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι στην βόρεια Ουκρανία υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα στο X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

“Ο καθένας γνωρίζει ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο, δείχνοντας την περιφρόνηση της για την ανθρώπινη ζωή, το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ”, πρόσθεσε ο Μακρόν.

Για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, κάνει λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά το πυραυλικό πλήγμα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, που σκότωσε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 83.

«Σπαρακτικές οι σκηνές από το Σούμι σήμερα το πρωί, καθώς οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για την Κυριακή των Βαΐων μόνο και μόνο για να συναντήσουν ρωσικούς πυραύλους.

Φρικτό παράδειγμα της εντατικοποίησης των επιθέσεων από τη Ρωσία, ενώ η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Οι σκέψεις μου είναι με τον ουκρανικό λαό σήμερα.», δήλωσε η Κάγια Κάλας, μέσω του «Χ».

Heartbreaking scenes from Sumy this morning as residents gathered for Palm Sunday only to be met by Russian missiles.

Horrific example of Russia intensifying attacks while Ukraine has accepted an unconditional ceasefire.

My thoughts are with the Ukrainian people today.

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 13, 2025