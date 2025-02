Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανέφερε την Παρασκευή (14/2) το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό Yπουργείο, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει την κοινότητα Ζελένε Πόλε, η οποία βρίσκεται μεταξύ της στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόβσκ και του οικισμού Βέλικα Νοβοσίλκα, η κατάληψη του οποίου ανακοινώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του χωριού Ντάχνε, δυτικά της πόλης Κουράχοβε, η οποία επίσης περιήλθε υπό τον έλεγχο των εισβολέων τον προηγούμενο μήνα ύστερα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων.

russian🇷🇺occupied Kurakhove in the Donetsk region. New footage. Previously 18000 people lived here. The community have left. Another town that the russians🇷🇺have destroyed. pic.twitter.com/VSxKe7RMbk

