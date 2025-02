Ζελένσκι: Μικρές οι πιθανότητες επιβίωσης της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ – «Κατάπαυση του πυρός θέλει ο Πούτιν»

Η Ουκρανία έχει μικρές πιθανότητες επιβίωσης στον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του αμερικανικού δικτύου NBC «Meet the Press» και τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

«Πιθανώς θα είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Βέβαια, σε κάθε δύσκολη κατάσταση έχεις μια ελπίδα. Αλλά θα έχουμε μικρές πιθανότητες επιβίωσης χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι σε απόσπασμα της συνέντευξης που είδε το φως της δημοσιότητας. Ολόκληρη η συνέντευξη του προέδρου της Ουκρανίας θα μεταδοθεί την Κυριακή.

I had a productive conversation with French President @EmmanuelMacron. I informed him about today’s meeting with U.S. Vice President J.D. Vance and my recent phone call with President Trump.

We must develop a joint strategy with the U.S. and Europe to bring about a just peace…

