Αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον: Σε «λανθασμένα δεδομένα» φέρεται πως βασίστηκαν οι πιλότοι του ελικοπτέρου

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) εξετάζει την πιθανότητα το πλήρωμα του στρατιωτικού ελικοπτέρου που προκάλεσε την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον, στα τέλη του περασμένου μήνα, να βασίστηκε σε «λανθασμένα δεδομένα».

Η πρόεδρος της NTSB Τζένιφερ Χόμεντι είπε ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου Black Hawk, το οποίο συγκρούστηκε στον αέρα με το επιβατικό Bombardier CRJ700 μιας θυγατρικής της εταιρείας United Airlines, φορούσαν διόπτρες νυκτός.

🔴 Footage from the airport camera shows the devastating air crash.

With images of the wreckage.#planecrash #WashingtonDC #Washington #TRUMP pic.twitter.com/3yfJYwsQiT

— Taymur Malik (@Taymur959) January 30, 2025