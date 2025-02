Λονδίνο: Φωτιά ξέσπασε σε πολυτελές ξενοδοχείο – Εκκενώνει τον χώρο η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Λονδίνο από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες, ενώ η Πυροσβεστική έχει διατάξει την εκκένωση του κτιρίου με 100 ενοίκους να απομακρύνονται για λόγους ασφαλείας.

🚨#BREAKING: Around 100 people have been evacuated after a fire broke out in England at a luxury London hotel. pic.twitter.com/8U1jEB2mRI

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) February 14, 2025