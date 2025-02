Αιθιοπία: Σεισμός 6 Ρίχτερ – Φόβοι για επικείμενη έκρηξη ηφαιστείου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/2) στην περιφέρεια Ορομία της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

#Ethiopia🇪🇹: A strong #earthquake of magnitude Mww=6.0, was registered at 6 KM NNE of #Metahāra, region of #Oromiya. Depth: 10 KM.

