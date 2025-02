Νέα Υόρκη: Ομοσπονδιακός εισαγγελέας συμφώνησε να παύσει τη δίωξη σε βάρος του δημάρχου

Ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας συμφώνησε την Παρασκευή (14/2) να υποβάλει αίτημα για την παύση της δίωξης σε βάρος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην απολυθούν άλλοι εισαγγελείς καριέρας επειδή αρνούνταν να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, ο ασκών χρέη υφυπουργού Δικαιοσύνης Εμίλ Μπόουβ, σε συνάντηση που είχε σήμερα με όλους τους εισαγγελείς του τμήματος δημόσιας διαφάνειας, τους διαμήνυσε ότι είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να αποφασίσουν ποιος θα υπέβαλε την πρόταση.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το όνομα του εισαγγελέα που δέχτηκε να το κάνει, αν και τα ονόματα εκείνων που υποβάλλουν κάποιο αίτημα δημοσιοποιούνται.

“I expect you will eventually find someone who is enough of a fool, or enough of a coward, to file your motion. But it was never going to be me.”

Eric Adams line prosecutor Hagan Scotten, submitting his resignation rather than filing “dismissal-with-leverage” motion:

Έξι υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και η επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Μανχάταν Ντανιέλ Σασούν, παραιτήθηκαν την Πέμπτη αρνούμενα να συμμορφωθούν με την εντολή του Μπόουβ να βάλουν στο αρχείο τη δίωξη σε βάρος του δημάρχου. Σήμερα, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Χάγκαν Σκότεν δήλωσε ότι «συμφωνεί απολύτως» με την απόφαση της Σασούν και υπέβαλε και αυτός την παραίτησή του.

Την Δευτέρα, το υπουργείο διέταξε τους εισαγγελείς να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο, υποστηρίζοντας ότι με τη δίωξη σε βάρος του δημάρχου για διαφθορά «περιόρισαν τη δυνατότητά του (…) να επικεντρώσει την προσοχή και τους πόρους του στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας.

Ο Άνταμς, που εξελέγη με τους Δημοκρατικούς, εμφανίστηκε γελαστός σήμερα στο πλατό του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, συνοδευόμενος από τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν, που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων μεταναστών. Χθες, είχε δηλώσει έτοιμος να συνεργαστεί περισσότερο με την κυβέρνηση Τραμπ στο θέμα των απελάσεων αν και η Νέα Υόρκη έχει επισήμως καθεστώς «πόλης καταφυγίου», με βάση το οποίο προβλέπεται η περιορισμένη συνεργασία των τοπικών αρχών με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που ασχολούνται με την παράτυπη μετανάστευση.

Tom Homan basically admits to a quid pro quo on Fox & Friends for dropping the corruption charges against Mayor Eric Adams in exchange for assistance with enforcing Donald Trump’s immigration and mass deportation plan.

“If he doesn’t come through, I’ll be back in New York City… pic.twitter.com/RIWKzIRuHU

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 14, 2025