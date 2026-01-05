Ουκρανία: Γούιτκοφ και Κούσνερ θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν την Τρίτη (6/1) στο Παρίσι με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Τη συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων θα συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.