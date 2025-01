Ουάσινγκτον: Πού καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας – Πότε θα «μιλήσουν» τα μαύρα κουτιά

Οι δύο καταγραφείς δεδομένων πτήσεων (τα λεγόμενα μαύρα κουτιά) του επιβατικού αεροπλάνου που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ μετά τη σύγκρουσή του με στρατιωτικό ελικόπτερο, στην Ουάσινγκτον βρέθηκαν και εξετάζονται από τις αρχές, για να διακριβωθούν τα αίτια της μεγαλύτερης αεροπορικής τραγωδίας των ΗΠΑ των τελευταίων ετών. Ωστόσο όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πρώην ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας το γεγονός ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο ήταν εκτός πορείας και σχεδίου πτήσεως, είναι ο καταλυτικός παράγοντας.

«Ανεξάρτητα από το τι συμφωνίες γίνονται για το πώς θα πετούν τα στρατιωτικά ελικόπτερα, αυτά πρέπει να παραμείνουν σε συγκεκριμένο ύψος και οι ελεγκτές υποθέτουν ότι θα κάνουν αυτό που συμφώνησαν να κάνουν», δήλωσε ο Vincent Sugent Sugent στο CNN. «Και δυστυχώς, αν αυτό δεν συνέβη, τότε αυτό είναι το τελευταίο κενό που καλύφθηκε», είπε.

«Μου φάνηκε πως ό,τι έκανε, ο ελεγκτής, ήταν σωστό», δήλωσε ο Sugent, επικαλούμενος ηχογραφημένες κασέτες από τον πύργο ελέγχου. «Δεν ακουγόταν βιαστικός, δεν ακουγόταν πανικόβλητος. Επίσης, συν τοις άλλοις, δεν υπήρχε επείγουσα ανάγκη από τον πιλότο, οπότε υπέθεσε ότι ο πιλότος μιλούσε για το ίδιο αεροπλάνο για το οποίο μιλούσε κι εκείνος και τίποτα από αυτά δεν φάνηκε να προκαλεί πραγματικά κανέναν συναγερμό».

Οι New York Times ανέφεραν πρώτοι ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο μπορεί να πετούσε εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πτήσης του, που προέβλεπε να είναι σε ύψος όχι μεγαλύτερο από 200 πόδια. Μπορεί να πετούσε στα 300 πόδια και τουλάχιστον μισό μίλι εκτός της εγκεκριμένης διαδρομής, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα.

Οι αμερικανικές αρχές περιόρισαν επ’ αόριστον τις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρίγκαν Ουάσινγκτον την Παρασκευή, καθώς η περιοχή γνωρίζει την μεγαλύτερη αεροπορική κυκλοφορία και μάλιστα από πολιτικά και στρατιωτικά πτητικά μέσα.

H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απαγόρευσε ουσιαστικά τις περισσότερε πτήσεις ελικοπτέρων για να μειώσει τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για να ανασύρουν τα συντρίμμια από τον ποταμό Ποτόμακ.

Στην Ουάσινγκτον αρχίζουν ανεπίσημες συζητήσεις σχετικά με τη θέσπιση αλλαγών στους αεροδιαδρόμους που χρησιμοποιούν τα στρατιωτικά ελικόπτερα στον ποταμό Ποτόμακ, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει την έρευνα για τη σύγκρουση. Το στρατιωτικό Black Hawk που χτύπησε πτήση της American Airlines βρισκόταν σε εκπαιδευτική πτήση αξιολόγησης και χρησιμοποιούσε καθορισμένους διαδρόμους ελικοπτέρων, τους γνωστούς ως Route 1 και Route 4.

“Είναι υπό συζήτηση”, δήλωσε η πηγή στο CNN. “Υπάρχει συζήτηση για τον προγραμματισμό αυτών των πτήσεων και την πραγματοποίησή τους σε διαφορετικές ώρες”.

Εντωμεταξύ νέα πλάνα από την σύγκρουση του αεροπλάνου με το ελικόπτερο, που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο, δείχνουν υπό άλλη γωνία και λίγο πιο καθαρά την πορεία των δύο αεροσκαφών.

Ο αποτυπωτής ήχων πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης του Bombardier CRJ700 με 64 επιβαίνοντες, της American Airlines που συγκρούστηκε με το ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, εντοπίστηκαν κι ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, όπου έπεσαν τα δύο πτητικά μέσα, μετά την σύγκρουση.

Τα δυο «μαύρα κουτιά» θα αναλυθούν πλέον από ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), στην οποία ανατέθηκε να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος που είναι το χειρότερο των τελευταίων 23 ετών και πλέον.

Αξιωματούχοι του NTSB τόνιζαν την Πέμπτη πως δεν διαθέτουν «επαρκή στοιχεία» σε αυτό το στάδιο για να μιλήσουν για τα αίτια, ή για να αποκλείσουν παράγοντες, συμπληρώνοντας πως η υπηρεσία λογαριάζει να δώσει στη δημοσιότητα προκαταρκτικό πόρισμα «εντός 30 ημερών».

Καθώς ο καιρός χειροτερεύει και αυτό δyσκολεύει το έργο της ανάσυρσης των νεκρών, οι αρχές έκαναν γνωστό ότι η άτρακτος του αεροσκάφους θα πρέπει να αφαιρεθεί προκειμένου να μπορέσουν τα συνεργεία να βγάλουν όλα τα πτώματα από το νερό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ της Ουάσινγκτον, John Donnelly. «Πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να ανασύρουμε τα υπόλοιπα λείψανα, θα πρέπει να βγάλουμε την άτρακτο από το νερό» δήλωσε ο Donnelly σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες, αλλά όχι όλες, οι επιχειρήσεις ανάσυρσης της Παρασκευής επικεντρώθηκαν στο στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk. Ο Donnelly δήλωσε προηγουμένως ότι 41 πτώματα έχουν ανασυρθεί από το νερό. Συνολικά 67 άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Τα πληρώματα έρευνας που συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στον ποταμό Ποτόμακ «θα είναι προσεκτικά», καθώς οι καιρικές συνθήκες θέτουν προκλήσεις για τις προσπάθειες ανάκτησης, δήλωσε ο John A. Donnelly.

Οι δύτες που εργάζονται για την ανάσυρση των θυμάτων της σύγκρουσης του αεροσκάφους κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον αντιμετωπίζουν έντονη λάσπη και σχεδόν μηδενική ορατότητα, παρά το γεγονός ότι το αεροσκάφος ακουμπά σε λίγα μόνο μέτρα νερού, λένε οι ειδικοί.

