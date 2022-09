Οι Ρώσοι ψάχνουν τρόπο για να… σπάσουν το χέρι τους και να αποφύγουν την επιστράτευση – Χαμός στο διαδίκτυο

Πανικός επικρατεί στην Ρωσία μετά το τηλεοπτικό μήνυμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κήρυξε μερική επιστράτευση, προειδοποιώντας την Δύση ότι αν συνεχίσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «πυρηνικό εκβιασμό», η Μόσχα θα απαντήσει με την ισχύ ολόκληρου του οπλοστασίου της.

Πρόκειται για την πρώτη επιστράτευση στην Ρωσία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη οι πτήσεις άνευ επιστροφής από τη Ρωσία ξεπουλούν με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι Ρώσοι φοβούνται ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα.

Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν εισιτήριο για να εγκαταλείψουν την Ρωσία ψάχνουν άλλους τρόπους για να αποφύγουν την επιστράτευση. Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται στο Google τεράστια αύξηση στην αναζήτηση της ερώτησης «Πώς να σπάσω το χέρι μου;».

Οι περισσότερες αναζητήσεις καταγράφονται στην Μόσχα και την περιφέρεια της, το Κρασνοντάρ και την Αγία Πετρούπολη.

Οι Ρώσοι ψάχνουν όλους τους πιθανούς τρόπους για να αποφύγουν την επιστράτευση που αφορά 300.000 εφέδρους, αλλά και πώς να εγκαταλείψουν την χώρα. Οι όροι «Πώς να αποφύγετε τη στρατιωτική θητεία;» και «Πώς να φύγω από τη Ρωσία».

For those, who have no change to buy a ticket. Google trends-russia:how to break an arm pic.twitter.com/Cg70PLg3Ms

'How to break an arm' – a trending Google search in #Russia, presumably among those seeking to avoid conscription / mobilisation. Seems that #Putin's propaganda is not convincing those it most affects.@ZelenskyyUa @vonderleyen @MorawieckiM @NATO @kajakallas @IngridaSimonyte pic.twitter.com/no0I9L9xgK

