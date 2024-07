Οι αμφιλεγόμενες «εξωγήινες» μούμιες του Περού – Πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια;

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2023, ο ουφολόγος και δημοσιογράφος Jaime Maussan παρουσίασε στο Κογκρέσο του Μεξικού αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν αποδείξεις εξωγήινης ζωής. Η ανακοίνωση αυτή έγινε σε μια ιστορική συνεδρίαση που επικεντρώθηκε στα αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (UAPs), πιο γνωστά ως UFOs.

Μεταξύ των ακροατών ήταν διάφορες προσωπικότητες όπως ο συνταξιούχος πιλότος υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Ryan Graves, και ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ Abraham «Avi» Loeb, οι οποίοι είχαν καταθέσει στο παρελθόν για τις εμπειρίες τους με αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα. Η αποκάλυψη του Maussan περιελάμβανε το άνοιγμα δύο μικροσκοπικών σαρκοφάγων που περιείχαν αυτό που περιέγραψε ως σώματα «μη ανθρώπινων όντων».

Ωστόσο, αυτά τα υποτιθέμενα εξωγήινα λείψανα είναι στην πραγματικότητα «μούμιες Νάζκα» από το Περού, γνωστές ως «ανθρωποειδείς μούμιες Νάζκα με τρία δάκτυλα», όπως τονίζει το WIRED, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό απαξιωθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει επίσης η υποψία ότι επεξεργάστηκαν για να φαίνονται πιο… εξωγήινες, και αρκετοί έχουν χαρακτηρίσει την ανακάλυψη «απάτη», περιγράφοντάς την ως «μια ανεύθυνη οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης».

Η επιστημονική κοινότητα του Μεξικού αντέδρασε άμεσα. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2023, διοργάνωσαν συνέδριο με υπότιτλο «Η επιστήμη απαντά στους τσαρλατάνους και τους αφελείς», δείχνοντας ξεκάθαρα τη στάση τους. Ο Alejandro Frank, καθηγητής μαθηματικής φυσικής στο Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), συνόψισε τη θέση της κοινότητας, τονίζοντας ότι εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων όπως η κλιματική αλλαγή, οι πόλεμοι και οι πανδημίες, είναι «αποκαρδιωτικό» να χάνουμε χρόνο σε αυτό που αποκάλεσε παραπτώματα ενός «επαγγελματία τσαρλατάνου».

Ο αρχαιολογικός πλούτος του Περού είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, αλλά οι μούμιες που παρουσίασε ο Maussan θεωρούνται περίτεχνες απομιμήσεις. Ο Guido Lombardi, φυσικός και ανθρωπολόγος που έχει μελετήσει τις μούμιες του Περού, δήλωσε ότι οι μούμιες αυτές είναι ανθρώπινα σώματα πριν την εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου, που έχουν τροποποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, ενώ οι μικρότερες είναι κατασκευές που έχουν συναρμολογηθεί από οστά ζώων και ανθρώπων. Ο Flavio Estrada, ιατροδικαστής αρχαιολόγος, επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα είναι δημιουργήματα από ζωικά και ανθρώπινα οστά που συγκρατούνται με συνθετική κόλλα, καλυμμένα με ψεύτικο δέρμα.

Ο Maussan υποστήριξε ότι οι μούμιες βρέθηκαν στο Περού το 2017 και χρονολογούνται 1.000 χρόνια πίσω, με βάση την ανάλυση άνθρακα-14, μια επιστημονική μέθοδος που μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την ηλικία οργανικών υλικών ηλικίας περίπου 60.000 ετών, που διεξήγαγε το UNAM. Υποστήριξε επίσης ότι θάφτηκαν σε γη διατόμων, ένα φυσικό, μαλακό, πυριτικό ιζηματογενές πέτρωμα που μπορεί να θρυμματιστεί και να γίνει λεπτή λευκή έως υπόλευκη σκόνη, το οποίο τα διατήρησε. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική και επικριτική απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, μετά τις αποκαλύψεις του Maussan, ασχολήθηκαν εκτενώς με το θέμα. Η επιστημονική κοινότητα εξέδωσε ανακοινώσεις και το κοινό διχάστηκε μεταξύ εκείνων που υποστήριζαν τον Maussan και εκείνων που σχολίαζαν επικριτικά τις «εξωγήινες» μούμιες και τις θεωρίες που τις συνοδεύουν. Η Julieta Fierro, φυσικός και αστρονόμος, επέκρινε την έλλειψη αυστηρής επιστημονικής ανάλυσης στην ακρόαση στο Κογκρέσο του Μεξικού, σημειώνοντας την απουσία εμπειρογνωμόνων σε θέματα εξωγήινης ζωής και γενετικής ανθρωπολογίας. Υπογράμμισε επίσης τη παράλειψη να μην προσκληθούν εκπρόσωποι του Περού.

Ο Raúl Trejo Delarbre, ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του UNAM, περιέγραψε την αποκάλυψη ως ένα θέαμα που καθοδηγείται από τα μέσα ενημέρωσης και τα πολιτικά συμφέροντα και όχι από μια σοβαρή επιστημονική έρευνα. Επέκρινε τον βουλευτή Sergio Gutiérrez Luna ότι χρησιμοποίησε τη θέση του για να ικανοποιήσει προσωπικές ιδιοτροπίες, δίνοντας δημοσιότητα στον Maussan, ο οποίος εδώ και χρόνια επωφελείται από το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα ΑΤΙΑ.

Σε απάντηση σε εκείνη την ακρόαση, το Ινστιτούτο Αστρονομίας του UNAM επανέλαβε ότι, παρά την εκτεταμένη έρευνα που έχουν κάνει, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία εξωγήινης ζωής. Τόνισαν τη σημασία της επιστημονικής εγκυρότητας και των ηθικών προτύπων σε μια τέτοια έρευνα. Το Ινστιτούτο Φυσικής του UNAM διευκρίνισε επίσης τον ρόλο του στη χρονολόγηση με άνθρακα-14 των δειγμάτων, διαχωρίζοντας τη θέση του από κάθε ισχυρισμό πέραν της ανάλυσης χρονολόγησης.

Εν μέσω αυτής της διαμάχης, όπως αναφέρει η New York Post σε χθεσινό δημοσίευμα της, ο πρώην εισαγγελέας του Κολοράντο Joshua McDowell μίλησε στην Daily Mail, και μαζί με μια ομάδα εγκληματολόγων εξέτασαν μία από τις μούμιες, με το όνομα «Μαρία». Παρατήρησαν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ήταν ευθεία, χωρίς τα παραδοσιακά ανθρώπινα μοτίβα με τις θηλιές και τις σπείρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διαδικασία συντήρησης μπορεί να τα έχει αλλοιώσει και γι’ αυτό να μη ακολουθούν κανένα ανθρώπινο μοτίβο δακτυλικών αποτυπωμάτων. «Είμαι πρώην εισαγγελέας. Είμαι δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης. Έχω δει πολλά αποτυπώματα. Και αυτά δεν ήταν κλασικά δακτυλικά αποτυπώματα», πρόσθεσε.

