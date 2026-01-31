Ο Aντόνιο Γκουτέρες προειδοποιεί για οικονομική κατάρρευση του ΟΗΕ μέχρι τον Ιούλιο λόγω εξάντλησης της ρευστότητας

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε τα 193 κράτη μέλη ότι ο οργανισμός κινδυνεύει με «επικείμενη οικονομική κατάρρευση» και μπορεί να ξεμείνει από μετρητά μέχρι τον Ιούλιο.
  • Ρίζα του κακού θεωρείται ένας «απαρχαιωμένος» κανόνας που επιβάλλει την πίστωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε αχρησιμοποίητες οφειλές προς τα κράτη μέλη, δημιουργώντας ένα «καφκικό αδιέξοδο».
  • Παρά τις προσπάθειες μεταρρύθμισης, ο Γκουτέρες θεωρεί ότι «είναι αργά» και καλεί σε ριζική αναθεώρηση των οικονομικών κανόνων, καθώς οι εκκρεμείς οφειλές ανέρχονται σε 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια.
(AP Photo/Khalil Senosi, File)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Aντόνιο Γκουτέρες, ενημέρωσε τα 193 κράτη μέλη ότι ο οργανισμός κινδυνεύει με «επικείμενη οικονομική κατάρρευση», επικαλούμενος μη καταβληθέντα τέλη και έναν κανόνα στον προϋπολογισμό που επιβάλλει επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με επιστολή που επικαλείται το Reuters.

Ο ΟΗΕ θα μπορούσε να ξεμείνει από μετρητά μέχρι τον Ιούλιο, αναφέρεται ρητά στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού που ιδρύθηκε το 1945.

Ρίζα του κακού θεωρείται ο «απαρχαιωμένος» κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο ο παγκόσμιος οργανισμός πρέπει να πιστώνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αχρησιμοποίητες οφειλές προς τα κράτη μέλη κάθε χρόνο.

«Καφκικό αδιέξοδο»

«Με άλλα λόγια, είμαστε παγιδευμένοι σε έναν καφκικό κύκλο από τον οποίο αναμένεται να επιστρέψουμε χρήματα που δεν υπάρχουν», δήλωσε ο Aντόνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στον συγγραφέα Φραντς Κάφκα, ο οποίος έγραψε για καταπιεστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ο Γκουτέρες ξεκίνησε πέρυσι μια ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση, γνωστή ως UN80 και τα μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να μειώσουν τον προϋπολογισμό του 2026 κατά περίπου 7%, στα 3,45 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο θεωρείται πλέον ότι «είναι αργά».

Οι συνεισφορές εξαρτώνται από το μέγεθος της οικονομίας κάθε κράτους μέλους. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 22% του βασικού προϋπολογισμού, ακολουθούμενες από την Κίνα με 20%.

Αλλά μέχρι το τέλος του 2025 υπήρχαν εκκρεμείς οφειλές ύψους 1,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Γκουτέρες, χωρίς να τις κατονομάσει.«Είτε όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους να πληρώνουν πλήρως και εγκαίρως – είτε τα κράτη μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά τους οικονομικούς μας κανόνες για να αποτρέψουν μια επικείμενη οικονομική κατάρρευση», τόνισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον ΟΗΕ ως οργανισμό με «μεγάλες δυνατότητες», αλλά δήλωσε ότι δεν τις εκπληρώνει ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης, κερδίζει έδαφος, προειδοποιούν αναλυτές.

Πηγή: Reuters

