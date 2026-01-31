Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για τον Νίγηρα – Οι ΗΠΑ αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους

Σύνοψη από το

  • Η αμερικανική διπλωματία διέταξε την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από τον Νίγηρα του διπλωματικού προσωπικού της που δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητο καθώς και των μελών των οικογενειών του.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε «κινδύνους ασφαλείας» για την απόφαση, η οποία έρχεται την επομένη σύντομης επίθεσης στο αεροδρόμιο της Νιαμέ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι «η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ, λόγω κινδύνων ασφαλείας». Ο Νίγηρας αντιμετωπίζει συχνές τζιχαντιστικές επιθέσεις, αλλά είναι ασυνήθιστες τέτοιες ενέργειες στην πρωτεύουσα της χώρας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για τον Νίγηρα – Οι ΗΠΑ αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διέταξε την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από τον Νίγηρα του διπλωματικού προσωπικού της που δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητο καθώς και των μελών των οικογενειών του, την επομένη σύντομης επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέ.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ, λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ταξιδιωτική οδηγία του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε στην ανακοίνωσή του «κινδύνους ασφαλείας» για να δικαιολογήσει την απόφαση αυτή.

Ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος εδώ και δέκα χρόνια με συχνές επιθέσεις τζιχαντιστών, αλλά είναι ασυνήθιστες τέτοιες ενέργειες στην πρωτεύουσα της χώρας της Αφρικής.

04:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Τους 46 έφθασαν οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία

Επιβάτης ο οποίος είχε τραυματιστεί στην σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στη νότια...
03:08 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Παράταση δυο εβδομάδων ενέκρινε η Γερουσία για την χρηματοδότηση της ICE ώστε να αποτραπεί νέο shutdown

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούνται ξανά με shutdown από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα αύριο Σά...
02:31 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 30 ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ έναντι 3,8 δισεκ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώλ...
01:28 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΟΗΕ: Νέα ανανέωση της θητείας των κυανόκρανων στην Κύπρο με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές

Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές (Πακιστάν και Σομαλία)...
