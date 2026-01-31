Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για τον Νίγηρα – Οι ΗΠΑ αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διέταξε την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από τον Νίγηρα του διπλωματικού προσωπικού της που δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητο καθώς και των μελών των οικογενειών του, την επομένη σύντομης επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέ.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ, λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ταξιδιωτική οδηγία του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε στην ανακοίνωσή του «κινδύνους ασφαλείας» για να δικαιολογήσει την απόφαση αυτή.

Ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος εδώ και δέκα χρόνια με συχνές επιθέσεις τζιχαντιστών, αλλά είναι ασυνήθιστες τέτοιες ενέργειες στην πρωτεύουσα της χώρας της Αφρικής.