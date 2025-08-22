Ντράγκι: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης «εξατμίστηκε»

Ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε την Παρασκευή ότι τα γεγονότα του 2025 αποκάλυψαν μια σκληρή αλήθεια: Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να πιστεύει στην ψευδαίσθηση ότι η μεγάλη της οικονομία με 450 εκατομμύρια καταναλωτών της προσφέρει παγκόσμια δύναμη και επιρροή.

“Για χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, επέφερε γεωπολιτική ισχύ και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Αυτή η χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξατμίστηκε”, δήλωσε ο Ντράγκι στην ετήσια συνάντηση του Ρίμινι, ένα σημαντικό γεγονός στην ιταλική πολιτική που συνδέεται με μια καθολική ένωση.

“Έπρεπε να παραιτηθούμε από τους δασμούς που επέβαλε ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και μακροχρόνιος σύμμαχός μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες”, είπε σε μια ετήσια συγκέντρωση ρωμαιοκαθολικών λαϊκών.

“Πιεστήκαμε από τον ίδιο σύμμαχο να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να είχαμε λάβει ούτως ή άλλως, αλλά με τρόπους και μορφές που πιθανότατα δεν αντανακλούν τα συμφέροντα της Ευρώπης”.

Ο Ντράγκι αποκάλεσε την ΕΕ “θεατή” στις συγκρούσεις στο Ιράν και τη Γάζα και δήλωσε ότι το μπλοκ διαδραμάτισε “σχετικά περιθωριακό ρόλο” στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι συνέβαλε τα περισσότερα για την παροχή βοήθειας στη χώρα και είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη “δίκαιη ειρήνη”.

Ο Ντράγκι λέει εδώ και καιρό στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πέρυσι, εξέδωσε μια σημαντική έκθεση που παρείχε λεπτομερείς συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

“Αυτά τα γεγονότα έχουν εξαλείψει κάθε ψευδαίσθηση ότι η οικονομική διάσταση από μόνη της εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή γεωπολιτικής ισχύος”, δήλωσε στις παρατηρήσεις του, οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο.

Η κρίσιμη πρόκληση προέρχεται από μια “πολύ βίαιη αφύπνιση από τον Τραμπ”. Η ΕΕ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει αυτή την “βίαιη αφύπνιση” του Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά στην άμυνά της σε έναν νέο κόσμο όπου κυριαρχούν ο πόλεμος και η σκληρή γεωπολιτική, είπε.