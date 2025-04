Ντόναλντ Τραμπ: Βοήθησε με ένα χρυσό φτυάρι στην αντικατάσταση της ιστορικής μανόλιας στον Λευκό Οίκο – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα χρυσό φτυάρι στα χέρια, ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε την Τρίτη στη δεντροφύτευση ενός νέου δέντρου στον κήπο του Λευκού Οίκου, σε μια συμβολική τελετή αντικατάστασης της ιστορικής μανόλιας που είχε φυτευτεί πριν από σχεδόν δύο αιώνες. Το δέντρο, γνωστό ως μανόλια του Άντριου Τζάκσον, είχε κριθεί επικίνδυνο λόγω της προχωρημένης φθοράς του και κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρεθεί.

«Έχουμε τώρα ένα όμορφο δέντρο στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στη στιγμή. Παρότι τα ειδησεογραφικά μέσα δεν είχαν πρόσβαση στην τελετή, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να κοινοποιήσει σύντομο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, αποτυπώνοντας το γεγονός.

Η Jackson Magnolia, όπως είναι γνωστή, είχε φυτευτεί γύρω στο 1830 και κοσμούσε για δεκαετίες τη δυτική πλευρά της νότιας στοάς του Λευκού Οίκου – ένα σημείο με υψηλή συμβολική σημασία, καθώς αποτελεί τον χώρο όπου γίνονται επίσημες υποδοχές ηγετών και όπου ο πρόεδρος αναχωρεί ή επιστρέφει με το ελικόπτερο Marine One.

Η ιστορία του δέντρου είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον πρώην πρόεδρο Άντριου Τζάκσον, ο οποίος, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων, μετέφερε τους σπόρους της μανόλιας από την κατοικία του κοντά στο Νάσβιλ του Τενεσί. Οι σπόροι φέρεται να φυτεύτηκαν στη μνήμη της συζύγου του Ρέιτσελ, η οποία είχε φύγει από τη ζωή λίγο πριν ο ίδιος αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντα το 1829.

Στη θέση της ιστορικής μανόλιας φυτεύτηκε ένα 12χρονο δενδρύλλιο, το οποίο αποτελεί άμεσο απόγονο του αρχικού δέντρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η καλλιέργεια του νέου δέντρου έγινε από την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου στο ειδικό θερμοκήπιό της, με αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας.

President Trump plants a new descendant sapling of the historic “Jackson Magnolia.” The White House remains committed to the stewardship and preservation of its historic grounds.

“We have a beautiful tree now in the White House.” – @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/0wA8ShWye2

— The White House (@WhiteHouse) April 8, 2025