Ντόναλντ Τραμπ: Το σχέδιο θα πρέπει να αρέσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλιώς θα συνεχίσει να πολεμά

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να υπογράψει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ζητώντας μάλιστα να το πράξει μέσα σε μία εβδομάδα. Όπως δήλωσε, «θα έπρεπε το σχέδιο αυτό να της ταιριάζει και τελικά να το εγκρίνει», εκφράζοντας την επιθυμία του να υπάρξει άμεση λύση στη σύγκρουση.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την άρνηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί την πρότασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντησή του με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι είχε ενημερώσει τον Ζελένσκι, κατά τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, πως «δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια». Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός τόνισε ακόμη ότι περίμενε να δοθεί λύση στο μέτωπο της Ουκρανίας πολύ νωρίτερα, επισημαίνοντας πως «χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον αποφασισμένος να επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς δηλώνει ενοχλημένος που δεν έχει καταφέρει έως τώρα να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.