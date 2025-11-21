Σωκράτης Φάμελλος: Oι πολίτες ζητούν συνεργασίες για να σταματήσει ο μεσαίωνας του κ. Μητσοτάκη

«Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη, αλλά χρειαζόμαστε και μια πιο ισχυρή προοδευτική πολιτική», ανάφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς με θέμα: «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη».

«Η απόφασή μας και η εντολή του κόμματος μας, και προς εμάς και προς την Ευρωομάδα μας, είναι να δυναμώσουμε τις προοδευτικές δημοκρατικές συνεργασίες, γιατί αυτό είναι απαραίτητο και για την εργασία και για την ειρήνη και για το περιβάλλον και για την κοινωνία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Περιέγραψε με μελανά χρώματα τις συνθήκες εργασίας στην χώρα: «στην Ελλάδα ζούμε έναν εργασιακό μεσαίωνα και έναν κατήφορο τον οποίο τροφοδοτεί και με πρόσφατες νομοθετικές επιλογές η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με το 13ωρο, με τις απλήρωτες υπερωρίες, με την ελαστική απασχόληση και την ημιαπασχόληση και τους μισθούς πείνας, κυριολεκτικά, μιας και η Ελλάδα είναι η δεύτερη από το τέλος του μέσου μισθού στην Ευρώπη, 2,2 φορές κάτω από τον μέσο όρο του μέσου ευρωπαϊκού μισθού. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε αριθμούς που μας τρομάζουν. Με 180 θύματα εργατικών ατυχημάτων και σχεδόν 300 μεγάλα ατυχήματα εργατικά, με σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτά δεν είναι στατιστική, φίλες και φίλοι. Είναι άνθρωποι, είναι ζωές, δεν είναι νούμερα».

Γενικεύοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε: «Χρειάζεται λοιπόν και για τα θέματα της εργασίας, που είναι πολύ σωστή η πρωτοβουλία της σημερινής συζήτησης, να υπάρχει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, και της εργασίας και της πολιτικής και της κοινωνίας. Διότι είναι από τα ζητήματα που δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Και που το ερώτημα είναι, γιατί δεν ενώνουμε δυνάμεις για να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτόν τον μεσαίωνα, και στο επίπεδο της Ευρώπης, και στο επίπεδο της χώρας; Και θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο αντίστοιχο με αυτό της κλιματικής κρίσης, που την άλλη Τετάρτη θα μας βρει πάλι συνομιλητές, στην εκδήλωση που θα διοργανώσει ο «Κόσμος» και συμμετέχει και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποστηρίζει με την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Διότι τα θέματα αυτά, της ειρήνης, του κλίματος, του περιβάλλοντος, της εργασίας, είναι τα θέματα που μας ενώνουν. Είναι τα πεδία στα οποία μπορεί να διατυπωθεί ο ενιαίος προοδευτικός λόγος και η ενιαία δράση και στην Ελλάδα».

Έκλεισε υπογραμμίζοντας την βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ: «Oι πολίτες ζητούν συνεργασίες για να σταματήσει ο μεσαίωνας του κ. Μητσοτάκη. Και αυτή είναι η πολιτική επιλογή που κάνουμε. Η κοινωνία μάς χρειάζεται ενωμένους. Και η κοινωνία στην Ελλάδα απαιτεί μία Προοδευτική Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ