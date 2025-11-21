Νέο κύμα κακοκαιρίας θα «σαρώσει» την χώρα – Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «βούλιαξε» την δυτική Ελλάδα

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας ετοιμάζεται να «σαρώσει» την χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πυκνό χιόνι σε βόρειες και ορεινές περιοχές τις επόμενες ώρες. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως οι ήδη πληγείσες περιοχές θα πληγούν και από νέα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Μαρουσάκης «Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει την χώρα μας»

«Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί. Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας» είπε ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Και συνέχισε αναφέροντας πως «Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά. Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια».

Ακολουθεί η ανάρτηση απο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Τσατραφύλλιας για το φαινόμενο ”orographic lifting” που έπνιξε τη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το φαινόμενο “Οrographic lifting” που έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα”.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει τους λόγους που βρέχει τόσο πολύ μόνο στην δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα.

Οταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία.

Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Πίνδος λειτουργεί σαν «τείχος»

Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting).

Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα

Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος.

Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο.

Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές.

Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται “rain trains”.

Μeteo: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες «βούλιαξαν» την Ήπειρο

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν στην Ήπειρο την Παρασκευή 21/11. Στον χάρτη της εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 18:30 της Παρασκευής 21/11 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Λεπιανά Άρτας έχουν καταγραφεί 279.6 χιλιοστά βροχής. Λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται και με την κακοκαιρία ο σταθμός δεν εμφανιζόταν στους χάρτες των προηγούμενων ανακοινώσεων της ημέρας.

Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται στον πίνακα περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

Στο meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων που βασίζονται σε συνδυαστική χρήση δορυφορικών δεδομένων, αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης και δεδομένων των εκτεταμένου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών μας.

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η εκτίμηση της θέσης ισχυρών καταιγιδοφόρων κυττάρων. Αυτά εντοπίζονται ως περιοχές όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης (όπως εκτιμάται από δεδομένα αριθμητικών μοντέλων). Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (overshooting tops”. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα. Η χρωματική κλίμακα της θερμοκρασιακής διαφοράς φαίνεται επάνω δεξιά στην εικόνα. Στο παράδειγμα της εικόνας 2 είναι εμφανείς οι περιοχές ισχυρών καταιγίδων στην Ήπειρο και βόρεια της Κεφαλονιάς στις 14:30.