Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο – «Πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» o πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα πραγματοποιηθεί, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει πότε θα συμβεί. «Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…», τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η κυβέρνησή του σκοπεύει να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στην πόλη αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εξετάζει την αποστολή δυνάμεων και σε άλλες μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη, που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς. Ήδη έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να περιοριστεί η εγκληματικότητα και να ενισχυθεί η ασφάλεια.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, σχολιάζοντας τις επαφές της Κίνας με τη Ρωσία. Διαβεβαίωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ. Το σχόλιο αυτό έγινε λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, όπου ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους ηγέτες.

Ο Τραμπ τόνισε ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» και προανήγγειλε, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει μέτρα για να μειωθούν οι απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.