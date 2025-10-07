Ντόναλντ Τραμπ: Ενεργοποιεί 300 μέλη της Εθνοφρουράς του Ιλινόις για την προστασία ομοσπονδιακών υπηρεσιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα προεδρικό υπόμνημα με το οποίο έθεσε σε ενεργό υπηρεσία 300 μέλη της Εθνοφρουράς του Ιλινόις, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας για εργαζομένους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) καθώς και για άλλο ομοσπονδιακό προσωπικό.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε μέσω επίσημου εγγράφου του Λευκού Οίκου, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της ασφάλειας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις αυξάνονται σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της αποστολής ή τα καθήκοντα που θα αναλάβουν τα μέλη της Εθνοφρουράς.

Πηγή: Reuters