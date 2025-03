Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία – Δεν αποκάλυψε αν θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (6/3) ότι θα επισκεφθεί προσεχώς τη Σαουδική Αραβία, μια χώρα με την οποία είπε ότι διατηρεί «εξαιρετικές σχέσεις», υπογραμμίζοντας πως το Ριάντ πρόκειται να κάνει μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε συγκεκριμένη ημερομηνία για το ταξίδι του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν σκοπεύει να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Θα πάω στη Σαουδική Αραβία».

President Trump said his first foreign trip will be to Saudi Arabia:

“I have a great relationship with Saudi Arabia…”#MiddleEast pic.twitter.com/rylZmTrbny

