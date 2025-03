Η πτώση στα χρηματιστήρια δεν συνδέεται με τους δασμούς του ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (6/3) ότι η μεγάλη αναταραχή που συγκλονίζει τις χρηματιστηριακές αγορές δεν συνδέεται με την απόφασή του να επιβάλλει υψηλούς τελωνειακούς δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό, δύο χώρες που περιλαμβάνονται στους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

The US stock market today is now lower than it was when Trump was elected on Nov 5th.

The surge in investor optimism that Trump would be good for the economy has vanished. Every decision Trump makes destroys America’s reputation in the world and harms our economy. pic.twitter.com/sn5OOrw5l2

— Jake Broe (@RealJakeBroe) March 6, 2025