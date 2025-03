Ζελένσκι: Επιβεβαίωσε την συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας – Θα επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον διάδοχο του θρόνου και de facto ηγέτη της χώρας, τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση στο Ριάντ μεταξύ αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

«Την επόμενη Δευτέρα σκοπεύω να ταξιδέψω στη Σαουδική Αραβία για μια συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου» Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Εν συνεχεία, η ομάδα μου θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία για διαβουλεύσεις με τους Aμερικανούς εταίρους μας», συμπλήρωσε, διαβεβαιώνοντας ότι το Κίεβο θέλει να επιτευχθεί γρήγορα «διαρκής ειρήνη» για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Today was a very productive day in Brussels for Ukraine and all of Europe at the European Council summit at the leaders’ level. I had good meetings with @eucopresident and @vonderleyen. Met with @EmmanuelMacron, @Bart_DeWever, and @_CStocker on the sidelines of the summit. Also…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025