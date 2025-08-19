Νοσηλεύτρια έβαλε κρέμα αποτρίχωσης στο σαμπουάν της πρώην της – Την εκδικήθηκε επειδή χρησιμοποιούσε τα αγαπημένα της καλλυντικά

Enikos Newsroom

διεθνή

λούσιμο σαμπουάν
Φωτογραφία: Freepik

Μια ευφάνταστη και μοχθηρή υπόθεση εκδίκησης εκδικάστηκε στη Βρετανία, όπου μια νοσηλεύτρια παραδέχθηκε ότι έβαλε κρέμα αποτρίχωσης μέσα στο σαμπουάν της πρώην συντρόφου της, προκαλώντας της σοβαρή βλάβη στα μαλλιά.

Η 34χρονη Kate Atherton άδειασε μισό μπουκάλι conditioner και το γέμισε με κρέμα αποτρίχωσης, επειδή, όπως ανέφερε, την ενοχλούσε που η πρώην σύντροφός της χρησιμοποιούσε τα αγαπημένα της καλλυντικά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο άκουσε ηχητικά μηνύματα που είχε στείλει σε φίλους της, στα οποία καυχιόταν για το σχέδιό της.

Σε ένα από αυτά ακούστηκε να λέει: «Στο conditioner μου έχω αδειάσει το μισό και έχω βάλει μέσα το Veet, οπότε όταν το χρησιμοποιήσει ξανά θα χάσει τα μισά της μαλλιά».

Η πρώην σύντροφος της Atherton, με την οποία διατηρούσε σχέση για τέσσερα χρόνια, περιέγραψε τις συνέπειες που είχε για την ίδια αυτή η πράξη.

«Τα μαλλιά μου έχουν γίνει τόσο λεπτά και σαν άχυρο, που αναγκάστηκα να αγοράσω extensions. Δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ οποιονδήποτε. Με έκανε να αμφισβητώ τα πάντα στη ζωή μου. Νιώθω πως δεν θα με αφήσει ποτέ ήσυχη. Είμαι τρομοκρατημένη για το τι θα ακολουθήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής καταδίκασε αυστηρά τη συμπεριφορά της νοσηλεύτριας, τονίζοντας: «Τι κακόβουλο, άσχημο και μοχθηρό πράγμα να κάνεις. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις και χωρίζουν συνέχεια και, ναι, αυτό μπορεί να τους κάνει να συμπεριφερθούν με τρόπο που κανονικά δεν θα το έκαναν και, ναι, κάποια από αυτά μπορεί να είναι κατανοητά και συγχωρήσιμα. Αυτό όμως ξεπερνούσε κατά πολύ οποιοδήποτε φυσιολογικό εύρος συμπεριφοράς».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η Atherton άρχισε να έχει προβλήματα μετά τον τερματισμό της σχέσης τον Οκτώβριο του 2023, ενώ πέρυσι είχε κατηγορηθεί για επίθεση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη συμπεριφορά της να παρουσιάζει, όπως ειπώθηκε, μια «ολοκληρωτική αλλαγή».

Ωστόσο, απέφυγε την άμεση φυλάκιση λόγω της υπηρεσίας της ως εξειδικευμένης νοσηλεύτριας αναπνευστικών παθήσεων στο νοσοκομείο Royal Preston και της συνεισφοράς της στα Covid virtual wards κατά την πανδημία.

Την Παρασκευή καταδικάστηκε σε 12μηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή για 18 μήνες, αφού δήλωσε ένοχη. Επιπλέον, υποχρεώθηκε να εκτελέσει 250 ώρες απλήρωτης εργασίας, να παρακολουθήσει 20 ημέρες συνεδριών αποκατάστασης και να καταβάλει αποζημίωση 1.500 λιρών στην πρώην σύντροφό της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Κικίλιας: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Apple: Τρεις ασυνήθιστες ανακοινώσεις προϊόντων που περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Γιατί ο χάρτης στο Οβάλ Γραφείο καθόρισε την άποψη του Τραμπ για τον πόλεμο – Οι ενστάσεις του Ζελένσκι και ο διακαής πόθος του Πούτιν

Η Ρωσία έχει καταλάβει το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και ένας μεγάλος χάρτης που έδειχνε την περ...
21:42 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη τα σχέδια για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για τις στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στις ΗΠΑ, η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος π...
21:38 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βρετανία: Αστυνομικός έκλεψε γυναικείο εσώρουχο κατά την διάρκεια έρευνας – Δείτε βίντεο

Την στιγμή που ένας αστυνομικός εν υπηρεσία, στην Βρετανία,  κλέβει τα εσώρουχα μιας γυναίκας ...
21:28 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κομισιόν: Η Ευρώπη θα εκπαιδεύσει Ουκρανούς στρατιώτες και θα επιβάλλει νέες κυρώσεις στην Ρωσία – Ο ρόλος της Ιαπωνίας

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν,  Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στην εκπα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο