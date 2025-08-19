Νοσηλεύτρια έβαλε κρέμα αποτρίχωσης στο σαμπουάν της πρώην της – Την εκδικήθηκε επειδή χρησιμοποιούσε τα αγαπημένα της καλλυντικά

Μια ευφάνταστη και μοχθηρή υπόθεση εκδίκησης εκδικάστηκε στη Βρετανία, όπου μια νοσηλεύτρια παραδέχθηκε ότι έβαλε κρέμα αποτρίχωσης μέσα στο σαμπουάν της πρώην συντρόφου της, προκαλώντας της σοβαρή βλάβη στα μαλλιά.

Η 34χρονη Kate Atherton άδειασε μισό μπουκάλι conditioner και το γέμισε με κρέμα αποτρίχωσης, επειδή, όπως ανέφερε, την ενοχλούσε που η πρώην σύντροφός της χρησιμοποιούσε τα αγαπημένα της καλλυντικά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο άκουσε ηχητικά μηνύματα που είχε στείλει σε φίλους της, στα οποία καυχιόταν για το σχέδιό της.

Σε ένα από αυτά ακούστηκε να λέει: «Στο conditioner μου έχω αδειάσει το μισό και έχω βάλει μέσα το Veet, οπότε όταν το χρησιμοποιήσει ξανά θα χάσει τα μισά της μαλλιά».

Η πρώην σύντροφος της Atherton, με την οποία διατηρούσε σχέση για τέσσερα χρόνια, περιέγραψε τις συνέπειες που είχε για την ίδια αυτή η πράξη.

«Τα μαλλιά μου έχουν γίνει τόσο λεπτά και σαν άχυρο, που αναγκάστηκα να αγοράσω extensions. Δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ οποιονδήποτε. Με έκανε να αμφισβητώ τα πάντα στη ζωή μου. Νιώθω πως δεν θα με αφήσει ποτέ ήσυχη. Είμαι τρομοκρατημένη για το τι θα ακολουθήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής καταδίκασε αυστηρά τη συμπεριφορά της νοσηλεύτριας, τονίζοντας: «Τι κακόβουλο, άσχημο και μοχθηρό πράγμα να κάνεις. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις και χωρίζουν συνέχεια και, ναι, αυτό μπορεί να τους κάνει να συμπεριφερθούν με τρόπο που κανονικά δεν θα το έκαναν και, ναι, κάποια από αυτά μπορεί να είναι κατανοητά και συγχωρήσιμα. Αυτό όμως ξεπερνούσε κατά πολύ οποιοδήποτε φυσιολογικό εύρος συμπεριφοράς».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η Atherton άρχισε να έχει προβλήματα μετά τον τερματισμό της σχέσης τον Οκτώβριο του 2023, ενώ πέρυσι είχε κατηγορηθεί για επίθεση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη συμπεριφορά της να παρουσιάζει, όπως ειπώθηκε, μια «ολοκληρωτική αλλαγή».

Ωστόσο, απέφυγε την άμεση φυλάκιση λόγω της υπηρεσίας της ως εξειδικευμένης νοσηλεύτριας αναπνευστικών παθήσεων στο νοσοκομείο Royal Preston και της συνεισφοράς της στα Covid virtual wards κατά την πανδημία.

Την Παρασκευή καταδικάστηκε σε 12μηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή για 18 μήνες, αφού δήλωσε ένοχη. Επιπλέον, υποχρεώθηκε να εκτελέσει 250 ώρες απλήρωτης εργασίας, να παρακολουθήσει 20 ημέρες συνεδριών αποκατάστασης και να καταβάλει αποζημίωση 1.500 λιρών στην πρώην σύντροφό της.