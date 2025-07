New York Times: Ο Τραμπ λέει ότι δεν ζωγραφίζει εικόνες, αλλά σκίτσα του έχουν πουληθεί σε δημοπρασίες – ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ αντέκρουσε με σθένος το βράδυ της Πέμπτης δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έστειλε ευχετήριο γενεθλίων με σχέδιο που είχε σεξουαλικά υπονοούμενα, στον Τζέφρι Επστάιν το 2003. Το άλλοθί του: “Δεν ζωγραφίζω εικόνες”, έγραψε στο Truth Social.

Όμως μια ανασκόπηση του παρελθόντος του προέδρου αποκαλύπτει ότι, για χρόνια, ο κ. Τραμπ ήταν ένας υψηλού προφίλ σκιτσογράφος, – ή τουλάχιστον υπονοούσε ότι ήταν, γράφουν σήμερα οι New York Times.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δώριζε τακτικά σχέδια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στη Νέα Υόρκη. Οι ζωγραφιές, πολλές από τις οποίες φαίνεται να έχουν γίνει με χοντρό, μαύρο μαρκαδόρο και φέρουν σε περίοπτη θέση την υπογραφή του, δεν διαφέρουν από το πώς περιγράφει η εφημερίδα το σημείωμα γενεθλίων που έστειλε στον κ. Επστάιν.

“Μου παίρνει λίγα λεπτά για να ζωγραφίσω κάτι, στην περίπτωσή μου είναι συνήθως ένα κτίριο ή ένα αστικό τοπίο με ουρανοξύστες, και μετά να υπογράψω με το όνομά μου, αλλά έτσι συγκεντρώνονται χιλιάδες δολάρια για να βοηθηθούν οι πεινασμένοι στη Νέα Υόρκη”, έγραψε το 2008 στο βιβλίο του με τίτλο “Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges Into Success”.

Αφού ο κ. Τραμπ εξελέγη πρόεδρος, μερικά από τα σχέδια που υπέγραψε δημοπρατήθηκαν για χιλιάδες δολάρια – ακόμη και όταν ο ίδιος έγραψε στο βιβλίο του ότι “η τέχνη μπορεί να μην είναι το δυνατό μου σημείο”.

Ο πρόεδρος έχει διαψεύσει και στο παρελθόν δημοσιεύματα – μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθούν αυτά αργότερα από ηχητικά ή άλλα ντοκουμέντα και από φωτογραφίες, όπως τα σχόλιά του που καταγράφηκαν στο “Access Hollywood”, όπου καυχιόταν ότι έπιανε τα γεννητικά όργανα των γυναικών, ή φωτογραφίες του να πετάει έγγραφα στην τουαλέτα.

Στο προσκήνιο έχουν έρθει τα σκίτσα σχεδίων του κ. Τραμπ, καθώς πολλοί από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του ζητούν διαφάνεια γύρω από την έρευνα για τις σχέσεις του με τον μακαρίτη Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε σε ένα κελί φυλακής στο Μανχάταν περιμένοντας να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων το 2019.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξουσιοδοτεί την Υπουργό Δικαιοσύνης, Pam Bondi να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των καταθέσεων των ενόρκων κατά την προδικασία εναντίον του Έπσταϊν. Ο πρόεδρος διέψευσε σθεναρά το δημοσίευμα της The Journal και μήνυσε την εταιρεία, αλλά το δημοσίευμα έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν.

“Όπως έχει πει ο πρόεδρος, η Wall Street Journal τύπωσε ψεύτικες ειδήσεις και δεν αντλεί πράγματα όπως περιέγραψε το μέσο”, ανέφερε σε δήλωσή του ο Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Μέσα στα χρόνια, ο πρόεδρος Τραμπ έχει δωρίσει τα έργα του σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ πολλά από τα σκίτσα του εστιάζουν στο ίδιο τμήμα του ορίζοντα του Μανχάταν. Αυτά τα σκίτσα θα πρέπει να είχαν δωρηθεί κατά την ίδια χρονική περίοδο που η The Journal αναφέρει ότι ο Τραμπ έστειλε στον Έπσταϊν ένα σημείωμα “με δακτυλογραφημένο κείμενο πλαισιωμένο από το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας, το οποίο φαίνεται να είναι σχεδιασμένο με το χέρι με βαρύ μαρκαδόρο” και με την υπογραφή του κ. Τραμπ.