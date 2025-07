Τραγωδία στο Βιετνάμ: Περισσότεροι από 30 νεκροί σε ανατροπή πλοίου με τουρίστες, λόγω καταιγίδας

Ένα πλοίο που έκανε ημερήσιες κρουαζιέρες στο Βιετνάμ και μετέφερε 53 άτομα ανατράπηκε στον κόλπο Χα Λονγκ, στην επαρχία Κουάνγκ Νινχ, το Σάββατο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι 11 άτομα έχουν διασωθεί και 34 πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής.

Στις 12:55 μ.μ., το κρουαζιερόπλοιο Wonder Sea, στο οποίο επέβαιναν 48 τουρίστες και 5 μέλη του πληρώματος, έπλεε στον κόλπο Ha Long Bay. Γύρω στη 1:30 μ.μ., ξαφνικά, εκδηλώθηκε καταιγίδα, και ισχυροί άνεμοι άρχισαν να το χτυπούν επικίνδυνα, με αποτέλεσμα το σκάφος να πάρει κλίση και να ανατραπεί.

Μέχρι τις 14:05 μ.μ., το πλοίο είχε χάσει το σήμα GPS, σύμφωνα με την επαρχιακή λαϊκή επιτροπή Quang Ninh. Οι αρχές κινητοποίησαν συνοριοφύλακες, το ναυτικό, την αστυνομία, τις λιμενικές αρχές, μαζί με 27 βάρκες και δύο σκάφη διάσωσης, που έσπευσαν στο σημείο.

Δημιουργήθηκε επίσης ένα κέντρο διοίκησης για τον συντονισμό των προσπαθειών έρευνας και διάσωσης. Οι ομάδες διάσωσης χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες. Μια ομάδα δυτών έψαξε στο εσωτερικό της καμπίνας του αναποδογυρισμένου πλοίου, ενώ μια άλλη περικύκλωσε το σημείο, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αναζήτηση θυμάτων.

At least 27 people have died after a tourist #boat carrying 53 people capsized Saturday in #Vietnam ‘s Ha Long Bay, local media reported. https://t.co/TXwH1iSgfo pic.twitter.com/nV67NkzuZy

Αν και η θάλασσα είχε ηρεμήσει, η δυνατή βροχή και η νυχτερινή βροχόπτωση περιόρισαν την ορατότητα, καθιστώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης δύσκολες. Μέχρι τις 5 το απόγευμα, οι συνοριοφύλακες του Κουάνγκ Νινχ δήλωσαν ότι 10 άτομα είχαν διασωθεί από τη Θάλασσα Γουόντερ και είχαν ανασυρθεί τρεις σοροί.

In Vietnam’s Ha Long Bay, a passenger boat carrying 48 passengers and 5 crew members capsized during todays storm. Rescue teams, including the Quang Ninh Provincial Border Guard, saved 12 people and recovered 3 bodies by 6:00pm. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ERJ1Eoptn8

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 19, 2025