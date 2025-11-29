New York Times: Ο FDA αποδίδει 10 θανάτους παιδιών στα εμβόλια κατά της Covid

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αποκάλυψε ότι τουλάχιστον δέκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους πιθανόν εξαιτίας επιπλοκών από τα εμβόλια κατά της Covid-19, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που επικαλείται η εφημερίδα The New York Times. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, καθώς για πρώτη φορά η αμερικανική υπηρεσία αναγνωρίζει επισήμως πιθανούς θανάτους παιδιών που συνδέονται με τους εμβολιασμούς.

Στο σημείωμα, ο διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA, δρ. Βινάι Πρασάντ, αναφέρει ότι τα περιστατικά θανάτου σχετίζονται με μυοκαρδίτιδα, μια σπάνια αλλά γνωστή παρενέργεια που έχει παρατηρηθεί σε νεαρούς εμβολιασμένους. Ωστόσο, δεν δίνονται λεπτομέρειες για την ηλικία των παιδιών, τα πιθανά υποκείμενα νοσήματα ή τους κατασκευαστές των εμβολίων. «Αυτή είναι μια βαθιά αποκάλυψη», τονίζει ο δρ. Πρασάντ στο σημείωμά του, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά ο οργανισμός «θα αναγνωρίσει ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν προκαλέσει θανάτους παιδιών Αμερικανών». Ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις στους New York Times.

Η εσωτερική αυτή ενημέρωση του FDA θεωρείται σημαντική στροφή της αμερικανικής πολιτικής για τα εμβόλια, υπό τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας με επικεφαλής τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για τη σκεπτικιστική του στάση απέναντι στους εμβολιασμούς. Ο Κένεντι έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα εμβόλια Covid «μη ασφαλή» και πλέον προχωρά σε περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά μόνο για άτομα άνω των 65 ετών ή για όσους πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη στάση που είχαν κρατήσει οι υγειονομικές αρχές τόσο επί κυβέρνησης Τραμπ όσο και επί Μπάιντεν, οι οποίες είχαν προωθήσει ενεργά τους εμβολιασμούς ως βασικό εργαλείο για τη σωτηρία εκατομμυρίων ζωών. Ειδικοί της δημόσιας υγείας, ωστόσο, επισημαίνουν πως, παρά τις σπάνιες παρενέργειες όπως η μυοκαρδίτιδα, τα εμβόλια παραμένουν σωτήρια, με πάνω από ένα εκατομμύριο Αμερικανούς να έχουν πεθάνει από τον ιό και περίπου 2.100 παιδιά να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της Covid από το 2020, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.

Η δημοσιοποίηση του σημειώματος έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών στελεχών. Ο δρ. Πολ Όφιτ, ειδικός στα εμβόλια του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «επιστήμη μέσω δελτίου Τύπου», υποστηρίζοντας ότι λείπουν κρίσιμα στοιχεία, όπως ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στον ίδιο τον ιό, σε σχέση με εκείνους που ενδεχομένως συνδέονται με τα εμβόλια. Ο ίδιος εξήγησε ότι περιστατικά μυοκαρδίτιδας από τα εμβόλια αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, ενώ περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας από τον ιό Covid ήταν «πολύ πιο σοβαρές και οδήγησαν σε εισαγωγές στις ΜΕΘ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανάλυση των περιστατικών πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της δρ. Τρέισι Μπεθ Χοεγκ, ανώτερης συμβούλου του FDA που έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την ασφάλεια των εμβολίων. Η διαδικασία ελέγχθηκε από ειδική επιτροπή της υπηρεσίας. Παράλληλα, ο δρ. Πρασάντ ανακοίνωσε ότι αλλάζει το πλαίσιο έγκρισης και εποπτείας των εμβολίων, ζητώντας νέες, τυχαιοποιημένες μελέτες που θα περιλαμβάνουν όλες τις κοινωνικές ομάδες, ακόμη και τις εγκύους. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη διαδικασία επιλογής του εμβολίου γρίπης «χαμηλής ποιότητας επιστημονικό μοντέλο που χρειάζεται επανεξέταση».

Το σημείωμα δημοσιεύεται λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής εμβολίων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η οποία έχει ανανεωθεί με πρόσωπα που ανήκουν στο κίνημα της «ιατρικής ελευθερίας». Η ομάδα αυτή αντιτίθεται στις υποχρεωτικές καμπάνιες εμβολιασμού και επιδιώκει την αναθεώρηση του προγράμματος για τα παιδιά, ακόμη και του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β, το οποίο ο Κένεντι έχει χαρακτηρίσει «περιττό» για τα νεογέννητα. Οι υπέρμαχοι των εμβολίων, από την άλλη, υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο προστατεύει αποτελεσματικά από τη μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο παιδί.

Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστεί και η λειτουργία ειδικής υποεπιτροπής για τα εμβόλια Covid, με επικεφαλής τον Ρετσέφ Λεβί από το MIT, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τα εμβόλια «προϊόν που απέτυχε και προκάλεσε σοβαρή βλάβη, ακόμα και θανάτους».

Ο δρ. Πήτερ Μαρκς, πρώην επικεφαλής του τμήματος εμβολίων του FDA την περίοδο της πανδημίας, δήλωσε ότι τον ξάφνιασε ο «πολιτικός τόνος» του σημειώματος, τονίζοντας πως οι υποθέσεις αυτές «είναι πολύπλοκες και χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση». Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστούν ξανά όλες οι αναφορές, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα μπορεί να αποδειχθούν «αμφισβητήσιμα».

Το έγγραφο του Πρασάντ, τέλος, αποκαλύπτει εσωτερικές εντάσεις στον οργανισμό. Ο ίδιος φέρεται να κατηγορεί στελέχη του FDA για διαρροή πληροφοριών και να υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Το σημείωμα ακολουθεί επιστολή προς το προσωπικό, όπου ζητούσε «να αποφεύγονται οι δημοσιεύσεις που δεν προάγουν την αποστολή του οργανισμού».

Πηγή: The New York Times

