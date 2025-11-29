Γιώργος Λιάγκας: «Αν θα συνεχίσω του χρόνου στον ANT1, εξαρτάται από τον Αντώνη Ρέμο»

Ερμίνα Παπαδήμα

Media

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/gliagas

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για ένα νέο βραδινό concept, το οποίο θα αφορά συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο.

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο – Η απάντηση του ηθοποιού

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η παρουσία της στον ΑΝΤ1 δεν είναι δεδομένη, ενώ παραδέχτηκε πως δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις για το κανάλι της επόμενης σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάνω τον Ρέμο να ξανακάνει τηλεόραση. Έχω σκεφτεί κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω με τον Αντώνη τηλεοπτικά. Επειδή είμαστε αδελφικοί φίλοι, πιστεύω ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που θα δεχόταν να κάνει ξανά τηλεόραση. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι θα το κάνουμε. Είναι μια ιδέα δικιά μου, κλεμμένη από πολλά αμερικάνικα βραδινά και θα μπορούσε να ταιριάξει απόλυτα με εμένα και τον Αντώνη», αποκάλυψε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Γιώργος Λιάγκας: Ο τυχερός τηλεθεατής που κέρδισε το αυτοκίνητο, απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία και έκλεισε το τηλέφωνο

Όταν ο Τάσος Τεργιάκης τον ρώτησε τι θα κάνει σχετικά με το Πρωινό, απάντησε: «Το αν θα συνεχίσω την πρωινή εκπομπή εδώ, εξαρτάται από το σε ποιο κανάλι θα κάνω το βραδινό με τον Αντώνη Ρέμο. Άμα το κάνω αλλού, δεν μπορώ να είμαι εδώ το πρωί».

σχολίασε κι εσύ

02:44 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φαντάσου να έλεγα ότι αγαπώ τους άνδρες» – Η επική απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη

Με τα knocksouts συνεχίστηκε το βράδυ της Παρασκευής το «The Voice.» Η Έλενα Παπαρίζου θέλησε ...
14:15 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Black Friday: Το μοναδικό βίντεο της Finos Film με αξέχαστες ατάκες από τις ταινίες – «Τσιγκουνιές κάνεις;»

«Μπλακ όπως Φράιντεϊ. Απολαύστε το!» αναφέρει η Finos Film στη λεζάντα του βίντεο για την Blac...
10:45 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (27/11): Οι νικητές της χθεσινής βραδιάς

Η τηλεοπτική μάχη της βραδιάς αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους πίνακες τηλεθέασης, με τις σειρές μυ...
07:21 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/11/2025

Αγώνες ποδοσφαίρου, βόλεϊ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις τ...
