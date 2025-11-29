Γιώργος Λιάγκας: «Αν θα συνεχίσω του χρόνου στον ANT1, εξαρτάται από τον Αντώνη Ρέμο»

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για ένα νέο βραδινό concept, το οποίο θα αφορά συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η παρουσία της στον ΑΝΤ1 δεν είναι δεδομένη, ενώ παραδέχτηκε πως δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις για το κανάλι της επόμενης σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάνω τον Ρέμο να ξανακάνει τηλεόραση. Έχω σκεφτεί κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω με τον Αντώνη τηλεοπτικά. Επειδή είμαστε αδελφικοί φίλοι, πιστεύω ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που θα δεχόταν να κάνει ξανά τηλεόραση. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι θα το κάνουμε. Είναι μια ιδέα δικιά μου, κλεμμένη από πολλά αμερικάνικα βραδινά και θα μπορούσε να ταιριάξει απόλυτα με εμένα και τον Αντώνη», αποκάλυψε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Όταν ο Τάσος Τεργιάκης τον ρώτησε τι θα κάνει σχετικά με το Πρωινό, απάντησε: «Το αν θα συνεχίσω την πρωινή εκπομπή εδώ, εξαρτάται από το σε ποιο κανάλι θα κάνω το βραδινό με τον Αντώνη Ρέμο. Άμα το κάνω αλλού, δεν μπορώ να είμαι εδώ το πρωί».