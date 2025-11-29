Γιώργος Μαζωνάκης: «Φαντάσου να έλεγα ότι αγαπώ τους άνδρες» – Η επική απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη

Με τα knocksouts συνεχίστηκε το βράδυ της Παρασκευής το «The Voice.»

Η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να υπογραμμίσει πόσο πολύ στηρίζει κι αγαπά τις γυναίκες, όχι μόνο της ομάδας της αλλά και γενικότερα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα της συζήτησης συμπλήρωσε με χιούμορ: «Τι είπε η Έλενα; Φαντάσου να πω εγώ, ο Μάστορας ή ο Μουζουράκης ότι αγαπώ τους άντρες και τους θαυμάζω και τι έχει να γίνει.»

Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη

Η πληρωμένη απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη με το πηγαίο του χιούμορ ήρθε αστραπιαία: «Από την άλλη εγώ το λέω ελεύθερα κι ας γίνει κι ό,τι θέλει».