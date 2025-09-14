Ρούμπιο και Νετανιάχου στο τείχος των δακρύων: «Η συμμαχία ΗΠΑ – Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή»

Αντωνία Ρηγάτου

διεθνή

Ρούμπιο και Νετανιάχου
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει “την ισχύ” των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτή η επίσκεψη “καταδεικνύει την ισχύ της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε”, τόνισε ο Νετανιάχου κατά την κοινή του επίσκεψη με τον Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ο Ρούμπιο, πιστός καθολικός, και ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ένας ευαγγελικός πάστορας, προσευχήθηκαν σιωπηλά φορώντας κιπά στο Τείχος των Δακρύων, το τελευταίο κομμάτι από το τείχος του Δεύτερου Ναού που απέμεινε μετά την καταστροφή του από τους Ρωμαίους, και το ιερότερο μέρος όπου επιτρέπεται στους Εβραίους να προσεύχονται.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν επίσκεψη στα τούνελ του τείχους, έναν αρχαιολογικό χώρο κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός της Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό υπουργό “πραγματικό φίλο του Ισραήλ”, ενώ πρόσθεσε ότι “υπό την ηγεσία του Τραμπ και του Ρούμπιο η συμμαχία (μεταξύ των δύο χωρών) δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή”.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους χθες Σάββατο πριν την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ ο Ρούμπιο απάντησε ότι θεωρεί το Τείχος των Δακρύων “έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου”, υποβαθμίζοντας την πολιτική χροιά της επίσκεψής του στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, την οποία κατέκτησε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967.

REUTERS / Νathan Howard/Pool

Η επίσκεψη ενός υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αναγνώριση από τις ΗΠΑ της κυριαρχίας του Ισραήλ επί της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ.

Εξάλλου ο Ρούμπιο πριν την άφιξή του στο Ισραήλ τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ “θέλει να ηττηθεί η Χαμάς. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, θέλει να επιστρέψουν στο σπίτι τους και οι 48 όμηροι, περιλαμβανομένων αυτών που έχουν πεθάνει”.

Παράλληλα ο Ρούμπιο έγραψε στο Χ ότι “η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αν στόχος είναι η ειρήνη στην περιοχή”.

Σε ό,τι αφορά το ισραηλινό πλήγμα εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα, το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Κατάρ, επίσης συμμάχου των ΗΠΑ, ο Αμερικανός υπουργός σχολίασε “ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε”.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου στη συνομιλία του με τον Ρούμπιο θέλει επίσης να αξιολογήσει πώς αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ τις προσπάθειες του Ισραήλ να προσαρτήσει μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί πιέζουν για την προσάρτηση μεγάλων τμημάτων της Δυτικής Όχθης στην περίπτωση που κάποιες χώρες, όπως η Γαλλία, αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Χρυσός: Πόσο ασφαλές «καταφύγιο» είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις επενδύσεις

MyStreet: Η εφαρμογή που «αγκάλιασαν» περισσότεροι από 33.000 πολίτες – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μήπως είστε «otrovert»; Ο ειδικός εξηγεί τον νέο τύπο προσωπικότητας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το διαφορετικό πρόσωπο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:53 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο πάπας Λέων στην πρώτη του συνέντευξη μετά την εκλογή του: Διάβασα ότι ο Μασκ πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, τι σημαίνει αυτό;

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη από τότε που εξελέγη ποντίφικας. ...
19:28 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο

Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP ότι το...
18:31 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Προκαλεί η Άγκυρα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: Αβάσιμες δηλώσεις, έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα

Έντονη και προκλητική ήταν η αντίδραση της Άγκυρας, στις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας...
18:16 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κάγια Κάλας: Απαράδεκτη η παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones

Η Κάγια Κάλας και το ρουμάνικο υπουργείο Άμυνας καταδίκασαν έντονα την παραβίαση του ρουμάνικο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος