EuroBasket 2025: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην εθνική μας ομάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025.

Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στο σημερινό «μικρό» τελικό της διοργάνωσης με την Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 92-89!

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει… χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16… στείρα χρόνια!

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του «μικρού τελικού» του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα, το κέντρο του γηπέδου γέμισε χαμόγελα, δάκρυα και αγκαλιές από τους «χάλκινους» παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Οι Έλληνες διεθνείς ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, στήνοντας έναν αυθόρμητο χορό και γιορτάζοντας με όλη τους την ψυχή την κατάκτηση του χάλκινου, του πρώτου μεταλλίου της «γαλανόλευκης» μετά από 16 χρόνια!

Μια στιγμή καθαρής συγκίνησης, γεμάτη περηφάνια και ενότητα.

Οι διεθνείς μας έζησαν κάθε δευτερόλεπτο αυτού του ονείρου, και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έγιναν μια ζεστή, αληθινή αγκαλιά, σε μια εικόνα που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις!