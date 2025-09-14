Συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και για τη χώρα μου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική μπάσκετ

Ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραδέχτηκε σε δηλώσεις του, πως η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο φετινό EuroBasket, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της υπέρλαμπρης καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

21:03 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία – Τουρκία: Live ο μεγάλος τελικός του Eurobasket

Το EuroBasket 2025 φτάνει πλέον στο τέλος του, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Γερμανία στ...
20:43 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς μπούκαραν στο παρκέ – Η αγκαλιά στον Σπανούλη

Η Εθνική ομάδα έσπασε επιτέλους την… κατάρα: Έπειτα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισ...
19:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών της Εθνικής και ο χορός μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Η Εθνική με μια μεγάλη εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία, κατέκτησε το πολυπόθη...
19:52 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με την λήξη του αγώνα

Ο Κώστας Παπανικολάου τα έδωσε όλα για να κατακτήσει η Εθνική το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBask...
