Νετανιάχου: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ – Κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ένταλμα αφορά συνολικά 37 άτομα, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που επεσήμανε ότι παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.

 

19:52 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ζελένσκι: H Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στο Βοβτσάνσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κον...
19:41 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Κάγια Κάλας: «Το να ταξιδεύεις στην ΕΕ είναι προνόμιο, όχι δεδομένο» – Αυστηρότεροι κανόνες για χορήγηση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέα, αυστηρότερα μέτρα για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) σ...
19:27 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Δανία: Η κυβέρνηση απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η Δανία θα απαγορεύσει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών να συνδέονται σε κοινωνικά δίκτυα, αν και...
19:08 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε σπίτι και βρήκε… καταφύγιο σε καλάθι απλύτων – Δείτε το βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε σε μια οικογένεια στο Κουίνσλαντ, της Αυστραλίας, η απρόσμενη «επίσκεψη» ...
