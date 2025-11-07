Νετανιάχου: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ – Κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ένταλμα αφορά συνολικά 37 άτομα, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που επεσήμανε ότι παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.