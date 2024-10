Μήνυμα Χαμενεΐ: Η επίθεσή μας στο Ισραήλ ήταν η ελάχιστη τιμωρία – Δεν θα διστάσουμε, ούτε θα βιαστούμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας

Σε μία πολυπληθή συγκέντρωση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ απευθύνθηκε στους Ιρανούς.

Ο Χαμενεΐ επαίνεσε την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους την περασμένη Τρίτη και την χαρακτήρισε απολύτως «νόμιμη». Ανέφερε ότι αυτό που έκανε το Ιράν ήταν «η ελάχιστη τιμωρία» του Ισραήλ για τα «εκπληκτικά εγκλήματα» του.

Αποκάλεσε το ισραηλινό καθεστώς «βαμπίρ» και τις ΗΠΑ «λυσσασμένο σκυλί» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επανέλαβε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εκτελέσει «κάθε σχετικό καθήκον» κατά του Ισραήλ με «δύναμη και σθένος». Παράλληλα τόνισε δύο φορές ότι το Ιράν δεν θα «διστάσει» ούτε θα «χρονοτριβήσει» έναντι του Ισραήλ.

Στην αντιμετώπιση του Ισραήλ το Ιράν δεν θα κωλυσιεργήσει ούτε θα βιαστεί να εκτελέσει το καθήκον του, είπε ο Χαμενεΐ.

This is called power, strength and being fearless. THOUSANDS of Iranians have showed up to listen to the leader Rahbar Khamenei live, in a known location to the world in the face of threats by our enemies.

Slogans of the people: “Death to Israel”. pic.twitter.com/FwHDwjZBVz

— Arya – آریا (@AryJeay) October 4, 2024