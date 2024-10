G7 για Μέση Ανατολή: Καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – «Απειλεί σοβαρά τη σταθερότητα της περιοχής» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε γραπτή ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και καταδίκασαν με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, η οποία «θεωρούν ότι απειλεί σοβαρά τη σταθερότητα της περιοχής».

Οι ηγέτες της ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη εξέφρασαν και πάλι τη στήριξή τους στην ασφάλεια του Ισραήλ και πρόσθεσαν ότι «οι βαθιά αποσταθεροποιητικές επιχειρήσεις του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή μέσω ένοπλων οργανώσεων με τις οποίες συνδέεται – μεταξύ των οποίων οι Χούθι, η Χεζμπολάχ και η Χαμάς – όπως και ομάδων μαχητών στο Ιράκ, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, πρέπει να σταματήσουν».

Οι ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών της Δύσης προσθέτουν ότι κατά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής τους που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συζήτησαν κινήσεις και συντονισμένες προσπάθειες με στόχο να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Στη γραπτή τους ανακοίνωση, παράλληλα, ζητείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλλουν εποικοδομητικές προσπάθειες με στόχο τη μείωση της έντασης και γίνεται αναφορά στην ανάγκη να τύχει σεβασμού το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο.

Οι χώρες της G7, «παραμονές της τραγικής επετείου της επίθεσης της Χαμάς, της 7ης Οκτωβρίου 2023, καταδικάζουν για μια ακόμη φορά, με τον πιο αποφασιστικό τρόπο, αυτές τις πράξεις αδικαιολόγητης και εσκεμμένης βίας και τάσσονται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς».

Οι επτά ηγέτες ζητούν την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς προϋποθέσεις, την ουσιαστική αύξηση των ροών ανθρωπιστικής βοήθειας και τη λήξη της ένοπλης σύρραξης. Στηρίζουν, επίσης, τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο μια συνολική λύση, όπως προβλέπει το ψήφισμα 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δείτε βίντεο από τις εργασίες της G7

During the working dinner the #G7 Ministers of Interior discussed benefits, limits and risks of Artificial Intelligence #G7Italy pic.twitter.com/s5YKZWf14P

— G7 Italy (@G7) October 3, 2024