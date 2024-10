Βηρυτός: Σφοδροί βομβαρδισμοί της Ισραηλινής Αεροπορίας – Βίντεο από το πλήγμα σε αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι σήμερα ισραηλινό χτύπημα στόχευσε μια αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

«Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε μια αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο» ανέφερε πηγή στο AFP, ζητώντας ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι περιείχε το κτίριο.

Η αναφορά έρχεται μετά την αναφορά λιβανέζικων μέσων ενημέρωσης για δύο ξεχωριστά ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, γνωστό ως Νταχίγια. Η συγκεκριμένη πληροφορία συνοδεύεται και από βίντεο με μία πολύ ισχυρή έκρηξη.

🚨🇱🇧 ISRAELI STRIKE TARGETS WAREHOUSE NEAR BEIRUT AIRPORT

An Israeli airstrike has targeted a warehouse located near Beirut’s airport amid the ongoing conflict.

Source: AFP, Hezbollah Sources https://t.co/EkYQaSjTzf pic.twitter.com/coNJygsjwV

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 3, 2024