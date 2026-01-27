Μινεάπολη: Αποχωρούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες από σήμερα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος

Την αποχώρηση μέρους των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεάπολη από την Τρίτη ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Τζέικομπ Φρέι, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε, αδιευκρίνιστος αριθμός ομοσπονδιακών πρακτόρων, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, θα αρχίσει να αποχωρεί από την πόλη. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντασης, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα δύο πολίτες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Κάποιοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να φεύγουν από την περιοχή από αύριο και θα συνεχίσω να πιέζω για την αποχώρηση και των υπολοίπων που εμπλέκονται σε αυτή την επιχείρηση», δήλωσε ο Φρέι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα.

Λίγο νωρίτερα, ο δήμαρχος είχε γνωστοποιήσει ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, αφήνοντας να εννοηθεί αλλαγή στάσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις στη Μινεάπολη.

I spoke with President Trump today and appreciated the conversation. I expressed how much Minneapolis has benefited from our immigrant communities and was clear that my main ask is that Operation Metro Surge needs to end. The president agreed the present situation can’t continue. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε νωρίτερα χθες να τερματιστεί η βία στην πολιτεία Μινεσότα, όπου επικρατεί αγανάκτηση μετά τον θάνατο δεύτερου αμερικανού διαδηλωτή το Σάββατο από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων που δρουν για την πάταξη της μετανάστευσης.