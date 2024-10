Μέση Ανατολή: Σημαντικά πλήγματα της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ με δεκάδες τραυματίες – «Η Τζαμπάλια της Γάζας θυμίζει το τέλος του κόσμου»

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς οι μάχες στην Τζαμπάλια της Γάζας και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ πυροδοτούν νέα κύματα βίας και απόγνωσης.

Στην πολιορκημένη Γάζα, οι εικόνες καταστροφής και οι φωνές των κατοίκων αποκαλύπτουν την ανθρώπινη τραγωδία, ενώ παράλληλα, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ με drones στο Ισραήλ προκαλούν δεκάδες τραυματίες, ανεβάζοντας την ένταση σε επικίνδυνα επίπεδα.

Στο προαύλιο ενός νοσοκομείου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό, νεαροί άνδρες κλαίνε, με τα πρόσωπά τους… πλημμυρισμένα από δάκρυα. Καταγής, λευκά σάβανα, ορισμένα μεγέθους παιδιών, από τα οποία προεξέχουν ένα χέρι ή ένα πόδι καλυμμένο με στάχτες.

«Υπάρχουν πολλοί νεκροί και άνθρωποι εξακολουθούν να είναι κάτω από τα ερείπια, αγνοούμενοι», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αμπού Χαλίμα, ένας 40χρονος κάτοικος της Τζαμπάλια.

«Για πάνω από μια εβδομάδα, δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα, άλλο νερό, άλλα μέσα επιβίωσης», συνεχίζει.

Ο ισραηλινός στρατός σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια, μια πόλη στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι διαλύει «οχυρά της Χαμάς».

Ο μεγαλύτερος από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων σφυροκοπάται από τις ισραηλινές δυνάμεις από αέρος και ξηράς.

Ιατρικές προμήθειες εξαντλούνται, εγκαταστάσεις υγείας δεν έχουν επαρκή καύσιμα για τη λειτουργία των γεννητριών ρεύματος.

In Jabalia in northern Gaza, Israel has cut off access to food and water, and is now systematically exterminating people as we speak.

And the silence from the US, UK and EU is deafening.

Shame. pic.twitter.com/apisORynze

— Petra Schurenhofer (@PetraSchur) October 13, 2024