Χαμάς: Σχεδίαζε χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου κατά του Ισραήλ – Θα στόχευε ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ

Σε συνέχεια του χθεσινού αποκαλυπτικού δημοσιεύματος των New York Times, που ανέλυε απόρρητα έγγραφα της Χαμάς για το πώς και για πόσο καιρό σχεδίαζε την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με αποκαλύψεις της βρετανικής The Mail on Sunday, η Χαμάς φαίνεται πως ήθελε να υλοποιήσει μια επίθεση αντίστοιχη της 11ης Σεπτεμβρίου, στην καρδιά του Ισραήλ, χτυπώντας τους τρεις μεγαλύτερους ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα και το δημοσίευμα της Κυριακάτικης εφημερίδας, η Χαμάς σχεδίαζε ένα χτύπημα που θα είχε τη δύναμη να ταρακουνήσει την περιοχή και να προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, με στόχο να επαναλάβουν ανάλογο πλήγμα των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη το 2001.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, η Χαμάς είχε εκπονήσει ένα σχέδιο πλήρους κλίμακας εισβολής στο Ισραήλ, πολύ μεγαλύτερης από αυτήν που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Το ανατριχιαστικό έγγραφο των 36 σελίδων που αποκαλύφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας περιγράφει λεπτομερώς πώς οι τρομοκράτες σχεδίαζαν να χτυπήσουν το Ισραήλ από ξηρά, θάλασσα και αέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρομακτικού σχεδίου βομβαρδισμού τριών ουρανοξυστών στο Τελ Αβίβ.

Το συγκεκριμένο τρομοκρατικό σχέδιο αποσκοπούσε στο να προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον εχθρό – το Ισραήλ.

Τα σχέδια της Χαμάς ανακαλύφθηκαν από τον ισραηλινό στρατό σε έναν σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στη βάση Μπαντέρ, κοντά στην πόλη της Γάζας, τον Νοέμβριο του 2023, μόλις έναν μήνα μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Το έγγραφο περιείχε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς οι μαχητές της Χαμάς θα επιτίθονταν στο Ισραήλ από διαφορετικά μέτωπα, χρησιμοποιώντας χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες δυνάμεις, και θα προκαλούσαν καταστροφές στις υποδομές της χώρας.

Αξιωματούχοι ασφαλείας από το Ισραήλ επισημαίνουν ότι το έγγραφο αυτό πιθανότατα συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, περίπου ένα χρόνο πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, και πιστεύουν ότι αποτελεί ένα αυθεντικό σχέδιο της Χαμάς. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το έγγραφο καταδεικνύει πως η επίθεση δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη, αλλά μια μελετημένη ενέργεια που σχεδιάστηκε χρόνια πριν και είχε ως στόχο να προκαλέσει τεράστιες απώλειες και να αποσταθεροποιήσει πλήρως το Ισραήλ.

Το σχέδιο της Χαμάς, όπως περιγράφεται στο έγγραφο με τίτλο «Η Κατάλληλη Στρατηγική για την Οικοδόμηση ενός Σχεδίου Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης», θα ξεκινούσε από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Οι εμπειρογνώμονες ασφαλείας εκτιμούν ότι αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς σκόπευε να εμπλέξει στη σύγκρουση και τη Χεζμπολάχ, καθώς εκείνη την περίοδο οι μαχητές της Χεζμπολάχ έλεγχαν τα σύνορα του Λιβάνου.

Το σχέδιο ξεκινούσε με την είσοδο τρομοκρατών από το βόρειο μέτωπο του Ισραήλ, προχωρώντας περίπου 20 χιλιόμετρα εντός της ισραηλινής επικράτειας, με στόχο να παραπλανηθεί ο ισραηλινός στρατός (IDF) και να πιστέψει ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη επίθεση. Στη συνέχεια, ενώ οι IDF θα επικεντρώνονταν στα σύνορα με τον Λίβανο, το Ισραήλ θα δεχόταν έναν μαζικό καταιγισμό πυραύλων από τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

Ο στόχος του σχεδίου ήταν το Κέντρο Αζριέλι στο Τελ Αβίβ, όπου οι μαχητές της Χαμάς σχεδίαζαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στους υπόγειους χώρους στάθμευσης κάτω από τους τρεις πύργους του συγκροτήματος. Οι πύργοι του Αζριέλι έχουν 48, 46 και 42 ορόφους, και στο κάτω μέρος τους υπάρχει εμπορικό κέντρο, ενώ οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδανικό σημείο για την τοποθέτηση εκρηκτικών.Σύμφωνα με το έγγραφο, η πρόθεση της Χαμάς ήταν να «παγιδεύσουν τα αυτοκίνητα με μια ποσότητα εκρηκτικών που θα μπορούσε να ανατινάξει τους πύργους».

Το έγγραφο προσθέτει ότι οι βόμβες θα προκαλούσαν και την κατάρρευση του αρχηγείου του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται δίπλα στους ουρανοξύστες. Το αποτέλεσμα θα ήταν μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον εχθρό, όπως σημειώνεται στο κείμενο, με εικόνες που θα θυμίζουν την καταστροφή των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη.

Eπίσης, η Χαμάς δεν στόχευε μόνο στηn καταστροφή των υποδομών του Ισραήλ, αλλά και στην ψυχολογική κατάρρευση του εχθρού. Η Χαμάς ήλπιζε ότι σκηνές καταστροφής στο κέντρο του Ισραήλ, με την κατάρρευση των ουρανοξυστών του Τελ Αβίβ, θα παρήγαγαν εικόνες νίκης, οι οποίες θα ενθάρρυναν τους απλούς Παλαιστίνιους να πάρουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στην απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αφού το Ισραήλ θα είχε παραλύσει από το σοκ της καταστροφής στο Τελ Αβίβ, οι μαχητές της Χαμάς θα κινούνταν προς την Ιερουσαλήμ, προκειμένου να «απελευθερώσουν» το τζαμί Αλ Άκσα και να καταλάβουν την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο. Επιπλέον, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «οι ηγέτες του έθνους [των μουσουλμάνων]» θα φέρουν τη νίκη «εξευτελίζοντας τα παιδιά του Ισραήλ» και «υψώνοντας τη σημαία του Ισλάμ πάνω από την Ιερουσαλήμ».