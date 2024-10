Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ενισχύουν το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ – Τι είναι η αμερικανική «ασπίδα» THAAD

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προγραμματίζουν την ανάπτυξη ενός προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος (THAAD) στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal. Η ανάπτυξη του συστήματος THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), ενός χερσαίου συστήματος που σχεδιάστηκε για να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα στις προσπάθειες των ΗΠΑ να προστατεύσουν άμεσα το Ισραήλ από επιθέσεις, ενώ παράλληλα θα αποστείλουν αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες θα σταλούν από την Ουάσινγκτον, με την ευθύνη της διαχείρισης του συστήματος. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ πραγματοποιούν συνομιλίες για τον σχεδιασμό μιας ενέργειας αντιποίνων κατά του Ιράν, το οποίο τον Οκτώβριο προχώρησε σε μια μαζική εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ, μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, η ανάπτυξη του συστήματος THAAD και των Αμερικανών στρατιωτών στην Ιερουσαλήμ έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, μετά από τις πρωτοφανείς επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου και ξανά στις 1 Οκτωβρίου. «Η ανάπτυξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Πάτ Ράιντερ.

Μια συστοιχία THAAD είχε ήδη αναπτυχθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023 και προηγουμένως το 2019, διευκρίνισε το Πεντάγωνο.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στο Ισραήλ το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, για να «υπερασπιστούν το Ισραήλ», όπως σημείωσε.

Η απόφαση για την αποστολή του THAAD στο Ισραήλ συνδέεται με την προετοιμασία για την αναμενόμενη αντίδραση του Ιράν σε μια πιθανή ισραηλινή επίθεση. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κάλεσε επίσης για την ανάπτυξη επιπλέον Patriot σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αυξηθεί η προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το σύστημα THAAD, που θα λειτουργεί σε συντονισμό με το αμυντικό σύστημα Arrow του Ισραήλ, θεωρείται ένα από τα σημαντικά αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ κατά των βαλλιστικών πυραύλων. Και τα δύο συστήματα μπορούν να μοιράζονται καθήκοντα αναχαίτισης σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα κρίσιμο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση ιρανικού πυραυλικού πλήγματος.

Το THAAD μπορεί να μετακινηθεί και ικανό να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους εντός και εκτός της ατμόσφαιρας. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει επιπλέον δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες περιλάμβαναν το σύστημα THAAD, ακολουθώντας επιθέσεις που διαπράχθηκαν κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της χώρας από το Ιράν, όπως είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μάρκ Εσπερ.

A few details about the US air defense system THAAD. It was also deployed in the region in October 2023 after the Hamas attack on Israel. https://t.co/gHGAtbJEy1

— Seth Frantzman (@sfrantzman) October 12, 2024